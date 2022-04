Rigore in exstremis per il Frosinone: la Ternana pareggia 4 a 4

TERNI- Fuochi d'artificio allo stadio Liberati. La Ternana pareggia 4 a 4 con il Frosinone dopo una partita nella quale gli errori di entrambe le squadre sono protagonisti. Quello che pesa di più rischia di essere però il rigore fischiato a tempo scaduto che consente il pareggio definitivo.

I rossoverdi passano in svantaggio con Rohden che anticipa Martella da calcio d'angolo. Sempre da corner arriva il pareggio di Proietti. Al 27' Donnarumma colpisce la traversa di testa con la palla che finisce sulla schiena di Minelli che causa l'autogol. Dopo dieci minuti arriva sempre su autogol il pareggio di Bogdan di nuca.

Nella ripresa il canovaccio non cambio. Palumbo dopo una manciata di secondi corre palla al piede e di sinistro beffa ancora Minelli. Al 19' è Gatti che da centravanti pure controlla al centro in area e batte Iannarilli. Ma non finisce qui. Boben lancia lungo per Pettinari che beffa Szyminski segnando con uno scavetto. In pieno recupero Tribuzzi finisce addosso a Partipilo.Per il direttore di gara è rigore che Novakovich trasforma.

Cristiano Lucarelli esce arrabbiato e per la prima volta non effettua il cerchio magico nel dopo partita.

TERNANA-FROSINONE 4-4

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; S. Diakité (7’ st Boben), Bogdan, Celli; Defendi (27’ st Ghiringhelli), Koutsoupias, Proietti, Palumbo (37’ st Agazzi), Martella (27’ st Pettinari); Partipilo, Donnarumma (37’ st Capuano). A disp. Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, Mazza. All. Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti (37’ st Tribuzzi), Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic (37’ st Cicerelli), Boloca, Rohden (16’ st Garritano); Canotto (16’ st Novakovich), Ciano, Zerbin (46' st Haoudi). A disp. Ravaglia, Marcianò, Yono, Kalaj, Barisic, Bozic, Manzari. All.Grosso

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

RETI: pt 10’ Rohden, 21 ‘ Proietti, 27’ autogol Minelli, 36’ autogol di Bogdan; st 1’ Palumbo, 19’ Gatti, 32’ Pettinari, 45'+6' rigore di Novakovich

NOTE: Ammoniti Ciano, Rohden, Boloca, Bogdan per gioco falloso, Koutoupias, Garritano per reciproche scorrettezze. Angoli 6 a 8 per il Frosinone. Recupero tempo pt 0, st 4'+2'