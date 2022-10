Raul Moro, il talento della Lazio segna il primo gol in serie B con la Ternana

Raul Moro, promettente promessa del settore giovanile della Lazio, ha segnato il primo gol in serie B, contribuendo al successo della Ternana sul Palermo per 3 a 0. Una rete liberatoria, che ha festeggiato sfilandosi la maglia e correndo a petto nudo sotto la Curva Nord in festa.

«Sono felice per la rete realizzata -afferma lo spagnolo che compirà vent'anni a dicembre- sapevo che mancavano pochi secondi alla fine della gara e quando mi si è presentata la chance ho cercato di sfruttarla».

Un gol che sugella un inizio di campionato proficuo, durante il quale l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli gli sta offrendo spazi per mettersi in mostra: «A Terni mi trovo davvero molto bene -prosegue Raul Moro- Il gruppo è unito, dopo questa vittoria ancora di più. Manovriamo molto con la palla, cercando di esprimere un bel gioco. Le vittorie fanno contenti tutti: calciatori, tifosi. Il gol lo dedico alla mia famiglia».