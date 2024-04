Mafia, blitz fra Palermo e Trapani: 11 arresti contro clan di Salemi

Gestivano il business della rete elettrica sull'isola di Favignana nel Trapanese e avevano investito i soldi delle attività illecite in una rete di supermercati nella Sicilia occidentale utilizzando due palermitani come prestanome per aggirare le normative antimafia. I carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno azzerato gli affari della famiglia mafiosa di Salemi. Undici persone sono state arrestate nelle provincie di Trapani, Palermo, Como e Rimini in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Sei indagati sono finiti in carcere, cinque ai domiciliari, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. Fra gli undici arrestati c'è Angelo Salvatore, capomafia della famiglia di Salemi, un imprenditore già condannato per mafia che per anni ha gestito il tesoro di Matteo Messina Denaro investendo sull'eolico e le energie rinnovabili. (LaPresse)