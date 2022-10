La Ternana serve il tris al Palermo: spettacolo Palumbo-Partipilo

TERNI - Lucarelli invita alla calma. Ma questa Ternana è spettacolare e non si più nascondere. Contro il Palermo finisce 3 a 0, dopo una partita condotta magistralmente, senza subire un tiro in porta.

I gol arrivano tutti nella ripresa. Il primo con Partipilo che insacca con una rovesciata, dopo un assist confezionato dal sarto Palumbo. Il capitano rossoverde segna il raddoppio infilando dal limite dell'area. In pieno recupero arriva il tris di Moro.

Con questo successo i rossoverdi superano il Genoa in classifica, rimanendo incollati alla vetta.

TERNANA-PALERMO 3-0

MARCATORI: st 12' Partipilo, 32' Palumbo, 46' Moro



TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano (33' pt Diakitè), Corrado (36' st Pettinari); Cassata (19' st Defendi), Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, Palumbo (36' st Moro); Donnarumma (36' st Celli). All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, MartellaPALERMO (4-3-3): Pagliacelli; Mateju, Nedelgearu, Margoni, Sala (35' st Buttaro); Segre (34' st Floriano), Stulag, Sarig (23' st Valente); Elia (23' st Bro), Brunori, Di Damiano (34' st Vido). All. Corini. A disp. Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, LanciniARBITRO: Manganiello di PineroloNOTE: 6.617 spettatori per un incasso di 56.217,00 euro. Ammoniti Segre, Cassata, Bro, Marconi per gioco falloso, Moro per comportamento non regolamentare. Angoli 7-2. Recupero tempo pt 3', st 4'