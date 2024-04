Palermo, in migliaia ai funerali di Vincenzo Agostino

EMBED





In migliaia di persone hanno partecipato nella cattedrale di Palermo ai funerali di Vincenzo Agostino, morto domenica a 87 anni, padre di Nino, poliziotto cacciatore di latitanti di mafia, ucciso il 5 agosto 1989 insieme alla moglie incinta. "Nonostante il buio della notte, allorché nel suo spirito poteva scendere una schiacciante angoscia, è diventato una fonte di incrollabile speranza per noi tutti, per questa nostra terra martoriata e per l'intero Paese; e particolarmente per i suoi cari e per noi che oggi lo salutiamo con il cuore spezzato ma con immensa ammirazione e con uno speciale debito di riconoscenza", ha detto nell'omelia l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. (LaPresse)