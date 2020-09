Perugia, per la rapina al barbiere indagini sui clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’ipotesi di un cliente. È una delle piste che gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carmelo Alba, stanno seguendo per risalire ai responsabili della violenta rapina di sabato pomeriggio in via Birago, con un anziano parrucchiere anche ferito mentre tentava di impedire che i banditi gli portassero via qualche centinaio d’euro in quel momento in cassa.Le indagini, in questa fase iniziale, si stanno ovviamente muovendo in tutte le direzioni ma non si esclude la possibilità che possa esserci una persona che sia stata o si sia finta cliente del barbiere per essere a conoscenza degli orari migliori per colpire.Va ricordato come i due banditi siano entrati in azione intorno alle sedici di sabato: all’interno del negozio il solo barbiere che ha anche tentato di opporsi alla rapina ma che è stato ovviamente sopraffatto dai due balordi, poi scappati dopo averlo percosso e buttato a terra.Gli investigatori della questura sono al lavoro anche per stabilire se un’altra rapina, di qualche giorno prima ai danni di una tabaccaia sempre nella zona di via Birago, possa essere collegata con quella del barbiere. Inevitabilmente nella zona c’è molta rabbia e paura per due eventi così violenti in pochi giorni.