Raddoppio Orte-Falconara, il ministro Salvini: «Attivazione del tratto Spoleto-Campello entro il 2024»

PERUGIA - Il raddoppio della Orte-Falconara accelera. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: attivazione del tratto Spoleto Campello entro il 2024 e progettazione dei segmenti Spoleto-Terni e Foligno-Fabriano entro quest'anno. «Abbiamo sbloccato gli iter approvativi per due lotti finanziati con fondi Pnrr, che saranno doverosamente completati entro il 2026». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo nell'Aula del Senato a una domanda a risposta immediata volta a conoscere la data di ultimazione del raddoppio ferroviario della linea Orte-Falconara. Le opere citate dal ministro riguardano, più esattamente, il lotto Pm 228 Albacina e il lotto 2 Genga-Serra San Quirico, la cui conferenza di servizi, ha ricordato il ministro, «si è chiusa lo scorso 26 aprile: entro il prossimo 26 maggio è attesa la determinazione motivata del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con gara prevista entro il 15 giugno 2023».

Sempre con fondi Pnrr, ha aggiunto il ministro Salvini, è prevista la «velocizzazione di tratte prioritarie della Orte-Falconara». Sui lotti in corso di realizzazione il ministro ha riferito che l'attivazione della tratta Spoleto-Campello è prevista entro la fine del 2024. Il nodo di Falconara e nuova stazione di Osimo, entro il 2026, prima attivazione. Per le tratte Spoleto-Terni e Foligno-Fabriano e per i lotti 1 e 3 del raddoppio Pm 228 Castel Planio è in corso la progettazione la cui conclusione è prevista entro la fine del 2023.