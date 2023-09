Foligno, Giostra della Quintana vince per 7 centesimi il rione Spada con Tommaso Finestra

FOLIGNO – Tommaso Finestra, cavaliere del rione Spada, ha vinto la Giostra della Quintana de La Rivincita al Campo de li Giochi di Foligno battendo per appena 7 centesimi il rione Morlupo. che con Alessandro Candelori aveva chiuso il testa le prime due tornate. Bel terzo posto di Raul Spera (Pugilli) che in finale ha infilato il miglior crono della giornata (53.83). Hannho chiuso con il perecorso netto oltre al vincitore anche Morlupo, Pugulli e Ammanniti. Per il rione Spada è l'ottavo Palio vinto. Ecco la classifica finale: Spada, Morlupo, Pugilli, Ammanniti, Giotti, Contrastanga, La Mora, Croce Bianca, Badia, Cassero.