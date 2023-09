Provincia di Terni, sicurezza stradale. Proseguono gli interventi sulle provinciali dissestate

Avigliano Umbro, Montecastrilli, Acquasparta. Sicurezza stradale. Proseguono gli interventi sulla rete provinciale. Da domani, 14 settembre, prenderanno il via altri tre cantieri, tutti finalizzati al rifacimento delle pavimentazioni gravemente usurate. In particolare, sulla Sp 37 nel centro abitato di Dunarobba, nel comune di Avigliano Umbro (dal km 4+000 al km 4+775), la Sp 82 fra Montecastrilli e il centro abitato di Farnetta nelle vicinanze del cimitero (dal km 1+335 al km 2+140) e la Sp 97 in prossimità del centro abitato di Casigliano nel comune di Acquasparta (dal km 0+430 al km 0+650).

I lavori seguono quelli che si concludono oggi sulla Sp 9 in località Casarnese a Montecastrilli dove la provincia ha provveduto al rifacimento del piano viabile per un tratto complessivo di oltre un chilometro.

Come di consueto il servizio viabilità ha emanato apposita ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo fino al 29 settembre nei tratti interessati dai cantieri, dalle 7,00 alle 18,00.