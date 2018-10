premio Unicredit “Miglior testo”, assegnato da Vincenzo Incenzo;

premio Satiri Auto “Migliore musica”, assegnato dai maestri dell’orchestra;

premio Centro commerciale Collestrada, assegnato dal pubblico presente in sala (votazioni del pubblico in sala tramite smartphone durante il Festival, ma il risultato sarà secretato fino a domani, giorno del Dopo Festival);

premio Radio Subasio, assegnato da una giuria composta dagli speaker dell’emittente.

PERUGIA – Scaldano le voci gli undici concorrenti di Proscenium, il primo festival della canzone d’autore in programma questa sera (sabato 27 ottobre) al teatro Lyrick di Assisi. Un concorso per giovani talentuosi organizzato come vero e proprio spettacolo musicale, con tanto di orchestra e direttore quasi come un Sanremo “in vitro”. A dare prestigio alla serata, al via alle 21, la presentazione, affidata ad Alessandro Greco, e il patrocinio arrivato negli ultimi giorni da parte della Siae. Sullo sfondo, una giuria di artisti: la cantante Barbara Cola, l'imitatore e cantante Antonio Mezzancella (fresco vincitore dell’edizione 2018 di Tale e quale show), il tenore Frate Alessandro Giacomo Brustenghi, il direttore ed ideatore di "All Music Italia", Massimiliano Longo, il paroliere e cantautore, Vincenzo Incenzo, il protagonista del musical di Riccardo Cocciante "Notre Dame de Paris", Vittorio Matteucci, Orion Pico Plaja, ballerino spagnolo protagonista dell’ultima edizione di Amici. Tra gli ospiti l'ex iena ed inviato di “Quelli che... dopo il tg” di Rai 2, Mauro Casciari, e Leonardo Cenci, presidente dell'associazione Avanti Tutta onlus che da sei anni combatte contro il cancro. Ad accompagnare gli undici concorrenti, provenienti da altrettante città (Carrara, Montesilvano, Bologna, Forlì, Faenza, Lecce, Napoli, Foggia, Caserta, Grosseto, Reggio Calabria, Pavia) un’orchestra ritmo-sinfonica composta da 30 elementi: 14 archi, 6 fiati, 6 ritmi e 4 coristi.Il Festival è un’idea tutta umbra, ideato ed organizzato dell'associazione “ProSceniUm – Progetto scenico umbro”, fondata da Roberto Lipari e Loredana Torresi (direttori artistici), Gianni Marcantonini e Federico Castagner (direttori di produzione), Andrea Vitali e Niccolò Borghi (performer). La direzione musicale è curata da Paolo Ciacci, docente di Strumentazione e composizione per orchestra di fiati al Conservatorio "Morlacchi" di Perugia. Obiettivo del contest, scoprire cantautori emergenti promuovendo, allo stesso tempo, il territorio umbro. Proprio per questo, ProSceniUm ha ricevuto anche il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Città di Assisi, Camera di Commercio di Perugia e Cna Umbria, enti ed associazioni di categoria che hanno creduto in questo progetto. La manifestazione è articolata in due momenti diversi con la gara di questa sera, sul palco del Lyrick, e il “Dopo Festival” che si terrà domani, domenica 28 ottobre, al Centro commerciale di Collestrada, partner ufficiale di Proscenium, dove i cantanti riproporranno i propri brani live sulle basi originali.Gli undici finalisti sono stati scelti tra gli 80 iscritti in modo da rappresentare una sorta di viaggio musicale tra vari generi musicali, avendo la selezione garantito un mix variegato di artisti diversi tra loro per stile, età, vocalità e percorso artistico. Si spazierà così dalle divertenti note dell’elettro swing della cantante Diorhà (al secolo Angela Pinto di Foggia) o dell'originalissimo Giropuntina (all’anagrafe Domenico Desantis, residente a Lecce ma nato a Foggia), a quelle ricercate e alternative dell’indie/pop sperimentale del duo Iza&Sara (rispettivamente Elisa Babini di Forlì e Sara Valgimigli di Faenza). E ancora atmosfere pungenti e “buscaglioniane”, nell’eclettico Dino Simone (residente a Grosseto ma nato a Sannicola in provincia di Lecce), che si contrapporranno alle note e alla poesia della giovane cantautrice abruzzese Rebecca Pecoriello (in arte Rebecca, di Montesilvano, Pescara). Al pop italiano più moderno, rappresentato da Erica Salvetti di Carrara e Alessandro Lucca di Pavia, farà eco la classica melodia italiana delle canzoni di Antonello Condoluci (di Rosarno ma nato a Polistena, in provincia di Reggio Calabria) e Cristina Cafiero di Napoli. Presenti anche cantanti alle loro prime vere e importanti esperienze, come la diciassettenne Fabiola Colelli, in arte Fabì (di Orta di Atella, Caserta, nata a Nola), e artisti più navigati come il performer attore Stefano Colli di Bologna.Il festival assegnerà cinque riconoscimenti:premio Siae “Miglior canzone” (vincitore assoluto), assegnato dai cantanti in gara e dalla giuria di qualità, è stato realizzato dall’artista umbra Stefania Rosichetti;Ogni anno l’organizzazione del festival assegnerà il premio di solidarietà Canticum (in denaro) a una Onlus che, abbracciando totalmente lo spirito e la dottrina francescani, abbia sostenuto e perorato progetti umanitari o socialmente utili. Per la prima edizione, il premio sarà assegnato ad Avanti tutta di Leonardo Cenci con questa motivazione: “Per aver dato dignità ai malati di cancro promuovendo la pratica sportiva nei protocolli di terapia e per aver perseguito una campagna di solidarietà finalizzata all’acquisto di materiale per il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia”. Nel corso della serata, accompagnato da Mauro Casciari, Leo Cenci parlerà del suo libro “Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta!”. Su tale premio la famiglia Minelli di Birra Flea ha deciso di apporre il proprio sigillo donando un assegno di 3.000 euro.È possibile acquistare i biglietti tramite ticketitalia.com, 13,50 euro secondo settore, 11,50 euro il terzo. Info su www.prosceniumfestival.it