Alessandro Greco: «Io e mia moglie viviamo nella castità», la confessione in tv a "Oggi è un altro giorno"

Ospite a Oggi è un altro giorno, Alessandro Greco ha ripercorso gli esordi della sua carriera, iniziata con personaggi televisivi iconici come Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. In collegamento, anche la moglie Beatrice Bocci, la cui storia d'amore dura da 25 anni. «Abbiamo scelto di vivere nella castità» rivela Alessandro. Alla domanda della Bortone sul perchè di questa scelta, il presentatore risponde: «Ci siamo sposati nel 2008, dopo 2 figli, abbiamo preso questa decisione. Non c'è un perchè, è un cammino».

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Francesco Facchinetti: «Ho un disturbo della...

Francesco Facchinetti: «Ho un disturbo della personalità narcisistica. Da un anno vado dalla psicologa»

«Da tre anni abbiamo preso questa decisione, che ci ha portati a viverci più intensamente» aggiunge l'ex miss Italia, Beatrice. «Ora peso di più le parole, dò valore agli abbracci e alle carezze, più di prima» continua.

I due si sono conosciuti grazie a Fabrizio Frizzi che, tuttora, è per loro un ricordo indelebile: «Una persona splendida, buona e pulita - racconta Greco -. Avrebbe dovuto avere più attestazioni di stima prima e non dopo la morte. A volte è troppo tardi». Commossa, Beatrice ricorda la persona buoche che era Fabrizio sottolineando: «Per me c'è ancora, ne parlo al presente».

Greco domani, 9 aprile,comincerà una nuova avventura su Rai 2: "Cook 40". «E' un programma di cucina in cui in 40 min si può fare un intero menù. Il tutto contornato da allegria, giochi e spensieratezza».