Miss Italia, inquadrano Lorenzo, figlio di Alessandro Greco, e il web impazzisce: «È bellissimo»

Tutti pazzi per Lorenzo Greco. Ieri sera, durante la finale di Miss Italia, il figlio di Alessandro Greco e di Beatrice Bocci è apparso in un'inquadratura e tanto è bastato per far esplodere il caso sui social. «È bellissimo».

Dopo l'inquadratura da parte della regia, il profilo Instagram di Lorenzo è stato preso d'assalto dalle fan. Scrive ironica una utente su Twitter: «Mi dicono che hanno inquadrato il figlio di Alessandro Greco e che l'intero popolo di Twitter si è trasferito su Instagram».

Ma chi è Lorenzo Greco? Classe 1998, Lorenzo studia all'Università di Siena ed è il frontman dei The Rock Old Blossom, band alternative rock con due album all'attivo, consultabili su Spotify. Lorenzo collabora anche con un'agenzia di moda di Firenze.

