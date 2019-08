Miss Italia, Alessandro Greco condurrà la finale il 6 settembre: «Il concorso un omaggio alle donne e al Paese»

Alessandro Greco sarà il nuovo conduttore della finale di Miss Italia che andrà in onda il 6 settembre su Raiuno. «Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati»: sarà una grande serata di festa per Alessandro Greco, scelto per condurre lo storico concorso, arrivato all'ottantesimo compleanno. Reduce dal successo del quiz «Zero e lode!», Greco afferma, che in questa edizione della manifestazione (di nuovo in Rai per un appuntamento 'storicò, dopo la parentesi di La7) «verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell'Italia stessa: un'occasione non solo di celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani».

​Sanremo 2020, è ufficiale: Amadeus conduttore e direttore artistico. Fiorello: «Felice per lui»

«Dobbiamo ritrovare il senso sano e piacevole delle cose belle che l'Italia rappresenta. Anche questo è servizio pubblico e io ce la metterò tutta per realizzare una serata divertente e piena di sorrisi. Condurrò con entusiasmo e leggerezza, caratteristiche che ho nella vita e che porterò sul palco», dice. Una nuova sfida per il conduttore: «Sento la responsabilità di questo incarico che è anche una grande attestazione di stima professionale da parte dell'ad della Rai Salini e del direttore di Rai1 De Santis».

E ammette la sorpresa dopo essere stato «travolto da un'ondata di affetto, gioia e soddisfazione da amici e persone a me vicine, una volta saputo che avrei condotto Miss Italia. Questa cosa mi emoziona, perché quello che fa la differenza sono i valori, il bene che riesci a seminare: il fatto che ci sia stima prima per la persona e poi per il personaggio pubblico è per me una grande conquista».

Un passaggio quasi obbligato il suo a Miss Italia, concorso a cui è legato anche dal punto di vista personale: è lì infatti che ha conosciuto sua moglie Beatrice Bocci, classificatasi seconda nel 1994 («io mi sono preso la mia miss Italia, la più bella di sempre», dice, «con lei ora ci siamo divertiti a vedere il disegno del destino, che ci porta indietro a rivivere la nostra esperienza proprio in questi 80 anni del concorso»), ed è lì che si è consolidata anche l'amicizia con Fabrizio Frizzi (storico conduttore della manifestazione, amico «sempre presente negli eventi della mia vista privata e professionale. Lui ha visto nascere e crescere il nostro amore»).

A chi critica il concorso, sostenendo che proponga un'immagine mercificata della donna, il conduttore replica chiaramente che «Miss Italia non è mai stato un concorso solo sulla bellezza, anche quando è stato contestato: la mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti, lo vediamo sulle pubblicità per esempio, ma non a questa manifestazione. Lo proveremo a fine serata», afferma, «io sono un tifoso della donna che è per dirla alla Battiato un essere speciale». Per questa edizione storica, il concorso prevede importanti novità, prima tra tutte il fatto che Miss Italia degli 80 anni sarà eletta dal pubblico, tramite televoto. Dice Alessandro Greco: «ll voto dei telespettatori darà loro la giusta sensazione di aver eletto la ragazza della porta accanto. Miss Italia sarà davvero la preferita degli Italiani».

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA