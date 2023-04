La promessa di Anas alla Regione: operai al lavoro nei cantieri 12 ore al giorno, anche il sabato

PERUGIA - I cantieri Anas faranno gli straordinari. La Direzione regionale di Anas ha accolto la richiesta dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, relativa alla necessità di ampliare la fascia oraria dei cantieri dalle 7 alle 19, sabato compreso «con l'obiettivo della velocizzazione delle lavorazioni».

«Il completamento del programma di manutenzione straordinaria ultradecennale da parte dell'Anas per

le principali direttrici statali in Umbria entro il 2024 è obiettivo prioritario - spiegano da Palazzo Donini - e va perseguito con razionalità, occorre investire senza ritardi le somme disponibili da anni, circa un miliardo di euro per la sola manutenzione, per migliorare definitivamente la rete delle principali strade statali sul territorio umbro che fino al 2019 si presentavano in condizioni di rilevante obsolescenza. Lo stato delle pavimentazioni era risultato fortemente degradato, caratterizzato dalla presenza di tratti estesi con buche a causa del sottofondo che,



in passato, non veniva trattato con le tecniche attuali di fresatura profonda e ricostruzione con calce e cemento; nonesisteva o quasi la barriera spartitraffico brevettata di sicurezza con la raccolta dell'acqua piovana per evitarel'effetto aquaplaning. I lavori - rileva l'assessorato regionale - hanno comportato indubbiamente dei sacrifici ai viaggiatori che saranno ampiamente compensati, al termine di questo intenso programma di investimenti, da vari decenni di relativa tranquillità». Dai 42 milioni impegnati nel 2019 si è passati ai 91 del 2021, ai 97 del 2022, ai 109 milioni previsti nel corso di quest'anno. Sulla E45 sono stati ultimati ad oggi 280 chilometri di pavimentazione profonda su 300, ma anche il 60% del New Jersey, il 54% di consolidamento di ponti e viadotti e latotalità della riqualificazione dell'impiantistica nelle gallerie.