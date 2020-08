Pinocchio, bolle di sapone e musica all'alba: Ferragosto ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Ferragosto visite guidate in città o nei musei, musica in piazza ma anche attività pensate per i più piccoli. Perugia, Spoleto, Foligno, ma anche Norcia, Corciano, Gubbio e Montefalco, tanti eventi pensati con tutte le limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus e della necessità di rispettare il distanziamento socialePERUGIA E’ dedicato ai bambini il Ferragosto alla Città della Domenica dove tornano visitabili le case di Pinocchio, Biancaneve e Cappuccetto Rosso dopo un importante lavoro di rinnovamento curato dall’artista Kiril Cholakov. Per le iniziative Destate la notte oggi e domani, al Cassero di Porta Sant’Angelo, Corso Garibaldi, Note dalla Torre con il maestro Giovanni Brugnami: ore 18 visita guidata alla collezione di strumenti musicali antichi, ore 19.30 drink sulla terrazza panoramica. Prenotazione obbligatoria al 329 6396295 – 328 9638830 artemusicadelperugino@gmail.com. Alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Monteluce, ‘Dell’aurora Tu sorgi più bella’, concerto della Corale di Monteluce diretto dal maestro Francesco Mancino, organo e pianoforte e Andrea Burini. Ingresso libero posti limitati.Domenica tornano i Concerti all’alba (6.15) ai giardini Carducci di UmbriaEnsamble che racconteranno “Marmi parlanti, storie di perugini illustri” Prenotazione obbligatoria a info.cultura@comune.perugia.it Musica anche in corso Bersaglieri, alle 18, nella chiesa di Sant'Antonio Abate.CORCIANO Oggi, alle 18. 30, al Corciano festival Andrea Petroni racconterà il suo “In viaggio tra i Borghi d’Italia” alle 18.30 in piazza Doni. Alle 21.30 in Piazza Coragino, la sfilata in abiti del ‘400 e la disfida degli arcieri tra i rioni.Domani alle 18.30 in piazza Doni lo scrittore Paolo di Paolo presenta il suo “Lontano dagli occhi”. Alle 21 al Chiostro del palazzo Comunale, incontro con Marco G. Ciaurro, Poesia e filosofia nell'opera di Francesco Belluomini. Alle 21.30 in piazza Coragino la musica dei Billi Brass Quintet (prenotazione allo 075 5188255).NORCIA Prosegue l’ Estate Nursina 2020 organizzata dall’amministrazione comunale di Norcia, con tanti spettacoli in Piazza San Benedetto ad ingresso libero.La sera di Ferragosto è il momento di Simone Cristicchi con il tour “Abbi cura di te”. Le serate continuano domani con il Re degli Ignoranti, orchestra tributo ad Adriano Celentano e Samuel dei Subsonica il 22 agosto.FOLIGNO La città della Quintana lancia “CorteConcerti”, una rassegna di cinque serate in programma, nella corte di Palazzo Trinci. Lunedì, alle 21,30, si esibirà il “Quartetto d’Archi Pro-Art” con “Divertimento Classico”. L’ingresso è gratuito, su prenotazione al numero 0742/330584 o via mail palazzotrinci@gmail.com.MONTEFALCO Oggi, alle 18, un percorso guidato alla scoperta della storia dell'arte e dei personaggi di Montefalco. Partenza da piazza del Comune, prenotazione obbligatoria al 3284388044.GUBBIO Questa sera al Teatro Romano a Gubbio arriva il Circo delle Bolle, una creazione di Michelangelo Ricci, con la Compagnia Ribolle. Uno spettacolo di danza e circo, dove la magia delle bolle di sapone. Info e prenotazioni: teatrolucaronconi@gmail.com; 335 527 1608.MAGIONE Torna la “sgambata di Ferragosto” a Magione: 12 chilometri in compagnia per prepararsi al pranzo. Partenza 7.30 da Piazza Carlo Alberto.SPOLETO Oggi ai giardini di viale Giacomo Matteotti ospitano ‘Ferragosto. Giardini in festa’, mentre domani alle 8.30 si andrà alla scoperta della ex ferrovia Spoleto-Norcia. Due le visite a palazzo Collicola: oggi alle 15.30 con un focus alla galleria Carandente”, mentre domani alle 11.30 l’appuntamento è alla Rocca Albornoz con ‘Storie d’amori e di armi. Gli affreschi della Camera Pinta’. Spazio anche al cinema questa sera alle 21.30 a Spazio Collicola proiezione di ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti.