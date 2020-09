Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI UPerché tanto per cominciare «il legno non andrebbe mai buttato via», e in particolare i tronchi «all’interno dei quali c’è sempre un individuo visto che nascono da un seme»Le mani che hanno modellato il legno sono quelle di Andrea Gandini, lo scultore del cavallo della Passeggiata, per capirci. Gli atti vandalici che hanno distrutto l’opera dedicata alla legge Basaglia non hanno allontanato Gandini da Terni, anzi, visto che si è preso l’onere di scolpire nel legno l’immagine del santo patrono della città degl innamorati. «Ad essere sincero un pò me lo aspettavo che l’opera messa in un parco come quello, frequentato da giovani annoiati, facesse quella fine», ammette lo scultore romano. Con il San Valentino sarà diverso? «Spero di sì, diciamo che l’utenza è diversa», dice con una battuta per dì sdrammatizzare quanto accaduto alla Passeggiata. Come per il cavallo, anche il San Valentino firmato Gandini prenderà vita da un legno caduto, grazie al contributo Terni Vsione che ha coinvolto, anche in questo caso, la cooperativa sociale Actl di Terni.«Il tronco - racconta l’artista che vanta nel suo curriculum già 65 opere realizzate a Roma con il legno - è stato ricavato dall’albero che nei giorni scorsi è caduto davanti al Caos». Si tratta del pino che si è schiantato in seguito ad un temporale all’altezza di Ponte Garibaldi, dove c’è la piccola rotonda. Il temporale e l’incuria lo hanno abbattuto, Gandini lo ha riportato in vita in omaggio a San Valentino. Quale migliore gesto d’amore.