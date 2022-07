Piediluco festival presenta i concerti dedicati ai "Notturni"

TERNI - Piediluco festival entra nel vivo dei concerti dedicati ai “Notturni”, che caratterizzano questa 29esima edizione. Aperta con “Il Golem” a Villalago e subito virata nel borgo fantasma di Celleno, ha appena fatto ritorno nei giardini in riva al lago. E’ in quei luoghi incantati, in cui si vede la luna riflessa nell’acqua e mille altri colori intorno, che la direttrice artistica Lucrezia Proietti ha programmato i concerti dedicati ai Notturni. Il primo questa sera, martedì 26 luglio alle ore 21,30 presso l’hotel Miralago, con “Night song”: Filippo Piagnani (fagotto) e Maristella Focaroli (chitarra) suoneranno brani di Boccadoro, Takemitsu, Barrios Mangoré e Brouwer. Il secondo appuntamento con i "Notturni" è previsto per venerdì 29 (sempre alle ore 21,30 al Miralago) con “Les fils des étoiles” (le figlie della stelle): l’arpa di Maria Chiara Fiorucci e il violino di Chiara Franceschini incanteranno il pubblico sulle note di Miyagi, Saariaho, Cage, Saint Saëns, Rossini. Mentre sabato 30 si torna al giardino Grassi. Ci torna il duo Paolo Damiani e Daniele Roccato, già ospite delle precedenti edizioni del festival di Lucrezia Proietti. E poi Daniele Roccato, compositore e contrabbassista specializzato nel repertorio contemporaneo e titolare della cattedra di contrabbasso al conservatorio Santa Cecilia di Roma, è anche titolare di una delle masterclass del Piediluco festival. Mentre l’amico e collega Paolo Damiani ha fondato e diretto il Dipartimento Jazz dello stesso conservatorio. Dai contrabassi si passa ai violoncelli. E infatti il concerto di domenica 31 si intitola “Celli” e sarà interpretato da Francesco Pepicelli (violoncello), dall’Ensemble di violoncelli con Giovanni Loiudice, Maria Paolicelli e gli allievi della Master class di violoncello, presso l’hotel Miralago alle ore 21,30.

Il 5 agosto appuntamento con l’illustratrice Rebecca Valente, che si esibirà in un live painting su musiche di Rocco Castellani e Mauro Tedesco, presso il giardino Grassi. Bisognerà attendere l’11 agosto per partecipare allo spettacolo “Marcel Proust a Piediluco”, un progetto originale dell’attore Giordano Agrusta e del compositore Fabrizio De Rossi Re. Il cartellone si chiude con “gli appuntamenti al museo Hydra”: i concerti del quartetto Ascanio, della flautista Ginevra Petrucci, del duo Filippo Farinelli e Claudia Giottoli, più un seminario unico in Italia sull’astrologia in musica condotto da Marco Gerosa.

