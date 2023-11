Torna il Roma Bar Show On Tour, l'evento per promuovere tutte le novità nel mondo della miscelazione

È partita la terza edizione del Roma Bar Show ON TOUR! Il format, promosso da Roma Bar Show per promuovere tutte le novità nel mondo della miscelazione, ha iniziato il suo “Giro d’Italia” e lo ha fatto partendo da Cagliari dove ha registrato il tutto esaurito.

L'evento

Tre i locali coinvolti per il capoluogo isolano e quattro guest d’eccezione - Daniele Armaro e Leonardo Di Vincenzo per Latta Soda Company, Jordy Di Leone per Ron Colon e Gianni Zottola per l’amaro Bitter Fusetti- che hanno guidato masterclass specializzate da oltre 50 presenze, alla scoperta di nuovi sapori e miscelazioni. Il progetto ON TOUR, infatti, nasce dall’esigenza di raccontare il mondo del beverage sotto l’aspetto della formazione, spesso trascurato, e per offrire l’occasione ai bartender iscritti di approcciarsi a una nuova idea di bere che educhi al consumatore consapevole. Le prossime tappe saranno Milano (il 13 novembre) da Dripstillery, Moebius e Turbo; Genova (l’11 dicembre) negli spazi di Gradisca, Le Rouge Cucina & Cocktails e Veracruz; e Firenze (il 22 gennaio) al Four Season, Gucci Garden e La Ménagère. Anche qui ci saranno ospiti speciali come Riccardo Cerboneschi, Luca Help, Marco Gheza, Federico Leone e Beppe Mancini, per esempio, che saranno i relatori della tappa meneghina. Per prenotarsi alle masterclass basterà contattare direttamente il locale che ospita la lezione cui si è interessati per garantirsi la partecipazione, i posti sono limitati; mentre le guest night sono aperte anche al pubblico.

«Il Roma Bar Show è diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento dell’industria del beverage e del mondo della mixology - spiega Andrea Fofi, tra i fondatori di RBS - non solo su scala nazionale, ma anche in campo internazionale.

Con il progetto ON TOUR vogliamo ribadire l’importanza della formazione di settore, valore fondamentale della nostra mission, che costruiamo attraverso queste masterclass di altissimo livello che attirano protagonisti di calibro mondiale - tra aziende e barman - in un suggestivo viaggio alla scoperta dei locali più interessanti del nostro Paese».

Un percorso formativo fuori dal comune grazie al quale i partecipanti si troveranno immersi in una giornata di studio e di svago per implementare capacità e informazioni su tutte le ultime novità nel settore. Non solo barman, però, grazie a questo progetto Roma Bar Show dà la possibilità alle aziende coinvolte di sponsorizzare i singoli eventi usufruendo di una copertura social con dirette live e di un video report della tappa cui hanno partecipato.

Gli appuntamenti di Milano

Moebius

Via Alfredo Cappellini, 25, 20124 Milano MI

Ore 14.00 - Masterclass: «The House of Suntory: The art of blending - Storia dei primi 100 anni di House of Suntory. Storie di Wa, Monozokuri e Omotenashi» con Marco Gheza relatore

Ore 20 - guest: Lorenzo Falasca e Riccardo Bucci del Rem di Roma

Tripstillery

Piazza Alvar Aalto, 20124 Milano MI

Ore 16.30 - Masterclass: "The House of Angostura - Viaggio attraverso la storia di casa Angostura, distillazione e tipologie di produzione" con Walter Iuliucci relatore

Ore 19 - guest: Federico Leone

Turbo

Via Andrea Ponti, 4, 20143 Milano MI

Ore 15.00 - Masterclass: "The sound of connections: Black Barrel Edition - Quando Radio, Whiskey, Persone, Natura si sintonizzano sulla stessa frequenza; l’importanza della comunicazione e la forza delle connessioni" con Beppe Mancini, Riccardo Cerboneschi e Luca Help relatori.

Ore 19.30 - guest: Riccardo Cerboneschi, Beppe Mancini, Luca Help