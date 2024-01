Sabato 6 Gennaio 2024, 05:30

Viva viva la Befana. Specie se è acrobatica. Se arriva dall’alto, te la trovi nei vicoli, sui pattini, in moto o in versione supereroi per i bimbi malati.

Protagonisti i vigili del fuoco. Il Comando provinciale di Perugia, in collaborazione con il Comune di Perugia, organizza oggi pomeriggio alle 17.30 la festa attesa da grandi e bambini con la discesa dell’anziana signora dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre. Prima dell’evento, intrattenimento con l’associazione teatrale Il Carro. Dalle 18 avrà invece inizio la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina ai giardini Carducci. Se la pioggia fosse particolarmente copiosa verrà comunque garantita la distribuzione delle calze dalle 10 alle 12 nella giornata di domenica 7 gennaio, sempre presso i giardini Carducci.

Ma la befana dei pompieri sarà protagonista anche a Spoleto, Gubbio, Gualdo Tadino e Todi con appuntamenti nelle piazze previsti per le cinque del pomeriggio.

Sempre a Perugia oggi anche la Befana sul ghiaccio al PalaBarton, la Befana del vigile e la Motobefana.

Anche in Altotevere appuntamenti ormai consolidati con la vecchina della scopa. Il volo più atteso dell’anno si ripete a Città di Castello, dove la Befana planerà in piazza Gabriotti, tra il campanile del Comune e la torre civica con le applauditissime evoluzioni aeree a quaranta metri d’altezza. La festa inizierà alle 17,30 con le animazioni per i piccoli in compagnia delle Befane del Club 8.3 e della Società rionale Mattonata che doneranno le caramelle offerte dai club Rotary e Lions. Speaker Leonardo Caprini, in piazza Matteotti si faranno strada anche due Befane dei pompieri che distribuiranno dolciumi e sorrisi.

A Umbertide, dalle 16 alle 21, “Befane tra i vicoli di notte”, evento ideato e curato dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” del centro storico. Illuminate in maniera soffusa solo da qualche candela, le Befane si esibiranno nei loro riti, magici e suggestivi, distribuendo dolcetti e caramelle. Ai partecipanti è chiesto di arrivare in piazza Matteotti muniti di torce per rendere l’atmosfera ancor più suggestiva.

Attesa la Befana in piazza anche a Magione (alle 15.30) mentre una Befana speciale sarà quella per i bimbi all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Alle 15, al residence “Daniele Chianelli” e al reparto di Oncoematologia pediatrica arriveranno per la gioia dei bambini i supereroi acrobatici.