Venerdì 5 Maggio 2023, 07:25

PERUGIA - Pugno duro del Comune su alcol e prostituzione in vista della bella stagione. Anche a seguito di segnalazioni della questura, il sindaco Andrea Romizi ha infatti firmato due ordinanze, che entrano in vigore da oggi. Partendo dal delicato tema dell’alcol, la stretta tocca sia l’acropoli che la zona di Fontivege. «La questura – riporta l’ordinanza 850 - ha segnalato che nell’ultimo periodo si sono registrati fenomeni di microcriminalità, specie nell’acropoli e nell’area di Fontivegge, che vedono spesso coinvolti soggetti in stato di intossicazione da stupefacenti o da bevande alcoliche, con ripercussioni negative sulla percezione di sicurezza dei residenti». Si rendono così necessarie le oramai consuete strette sull’alcol per prevenire comportamenti illegali ed evitare il fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine. Due i punti dell’ordinanza. Il primo ordina, fino al 31 ottobre, il «divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati» in centro storico e Fontivegge «dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo». C’è poi l’ulteriore stretta per l’asse che si sviluppa attorno alla stazione, dove è previsto il «divieto di detenzione di bevande alcoliche, su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area di Fontivegge» dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo. La violazione dell’ordinanza comporta «l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro».

Sul fronte delle strade a luci rosse si muove invece l’ordinanza 851. Con l’arrivo del caldo «il fenomeno della presenza sulle strade del capoluogo di soggetti dediti al meretricio, tende ad acuirsi concentrandosi in particolare in alcune zone dell’immediata periferia sino alla cinta urbana». La polizia locale ha riscontrato criticità su via Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest (compresa la strada di accesso al Raccordo, via Angeloni (e aree di parcheggio), via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Luzzatti, via Penna, via Corcianese, via Cestellini, via della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, Ss 728 del Pantano, strada San Giovanni del Prugneto. Sono arrivate anche segnalazioni e lamentele dei cittadini. Così, in tutta questa zona rossa, scatta il divieto di «permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione» ed «assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali». La violazione si concretizza «anche consentendo la salita a bordo» dell’auto. Anche quest’ordinanza prevede multe da 450 euro.