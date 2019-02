Perugia, strade sicure c'è chi si mette al volante sotto alcol o droga: ritirate 4 patenti e tagliati 60 punti. In azione la polizia stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Operazione strade sicure, raffica di patenti ritirate e punti tagliati. In azione la polizia stradale che ha messo in atto un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto delle stragi stradali sul territorio provinciale in zone limitrofe a discoteche e ritrovi notturni. In totale sono stati 40 i veicoli controllati e 49 le persone sottoposte a verifiche. Per quattro di loro è scattata la contravvenzione per guida sotto l’effetto di alcol e in tre di questi casi è scattata anche la denuncia per guida con un tasso alcol emico superiore a 0.8 grammi/litro. Due automobilisti, già contravvenzionati perché ubriachi, sono risultati positivi anche ai test antidroga e sul punto si attendono le conferme di laboratorio. Sono state, quindi, ritirate 4 patenti e tagliati, in totale, 60 punti. La Polizia Stradale ha impegnato 4 pattuglie con l’ausilio specialistico di personale medico-infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale dlela Polizia di Stato e con l’intervento di una unità della questura di Perugia.