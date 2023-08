Sabato 26 Agosto 2023, 08:55

Prima doveva essere una maxi-operazione e coinvolgere quattro giocatori. Alla fine si è ristretta, come spesso avviene in questi casi e di giocatori ne coinvolgerà due, sia pure in operazioni slegate. Da ieri il talentuoso 17enne attaccante albanese Flavio Sulejmani è ufficialmente un giocatore della Lazio, che lo ha prelevato a titolo definitivo pagando il cartellino al Perugia, pare, 500mila euro più bonus fino ad un massimo di un milione. Una cifra ragguardevole per un ragazzo, vale ricordarlo, che il Perugia prese gratis nell’estate 2021 dopo che l’Inter lo aveva lasciato andare e che dopo appena due anni di crescita è riuscito a piazzare in questa estate dell’incertezza più assoluta (sulla categoria e dunque, vale ricordarlo, anche sulle possibili entrate e uscite della prossima stagione) ancora prima di averlo potuto lanciare in prima squadra. D’altro canto il Perugia deve fare i conti con la realtà: se martedì prossimo il Consiglio di Stato dovesse confermare la C, si prospetterà una stagione di entrate al lumicino in un contesto come quello di Perugia dove sarebbe proibitivo un campionato di terza serie senza una squadra competitiva. Dicevamo delle variazioni sul tema: dall’affare è uscito il 21enne regista Marco Bertini, che ha accettato le lusinghe della Spal, mentre vi sarebbe ancora coinvolto il portiere lituano Marius Adamonis (23) che arriverebbe comunque in una operazione indipendente. Il Perugia non ha rincorso Bertini più di tanto visto che nel frattempo si sarebbe fatta molto calda la pista che porta ad un altro centrocampista di rilievo come Emanuele Torrasi (24), giocatore di talento con gamba, piede e testa, svincolato dal Pordenone dopo il fallimento. Per lui si potrebbe stringere a breve, mentre c’è da registrare l’offerta triennale dell’Avellino che avrebbe portato Gabriele Gori (24), primo obiettivo per l’attacco del Perugia, a tentennare fino a (forse) rinunciare al proposito di attendere un’offerta dalla B. Vedremo se Gori aspetterà fino a martedì (quando il Perugia la B potrebbe offrirgliela) oppure costringerà il ds in pectore Jacopo Giugliarelli a sferrare l’assalto alla alternativa Alessandro Gabrielloni (27) del Como. Concorrenza dalla C (Catania) per l’altro svincolato Luca Calapai (terzino di 29 anni), mentre sugli esterni si attende sempre il 29 per l’eventuale assalto a Nicola Dalmonte (26) del Vicenza e potrebbe intanto arrivare un attaccante classe 2002 dal campionato norvegese. Si continua ad attendere il transfer dalla Grecia per l’ufficialità del centrale scuola Roma Raul Morichelli (22) mentre non trovano riscontro le voci sulle offerte per Simone Santoro. Su di lui per ora solo sondaggi di Brescia, Parma e Palermo, così come per Christian Kouan da Reggiana e FeralpiSalò. NOTIZIARIO

Doppia seduta ieri agli ordini di Baldini per i grifoni, che nel pomeriggio hanno effettuato un test in famiglia a porte chiuse in vista dei primi match ufficiali ormai alle porte (in caso di C si giocherà il 3 settembre a Lucca). E ieri con una nota ufficiale il Perugia ha fatto chiarezza su situazione abbonamenti e maglie da gioco. “vincolati al campionato di competenza perché deve essere attributo un codice Siae univoco che non si può cambiare una volta iniziata la vendita. Solo nei giorni successivi al 29 agosto verranno fornite informazioni sull’apertura della campagna abbonamenti. Anche l’uscita della nuova maglia da gara è vincolata alla categoria perché gli spazi per i partner variano nella forma e nelle dimensioni. Verrà presentata dopo il 29 agosto”