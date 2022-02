Perugia: scuola, riaprono le classi. Con le nuove regole solo pochi studenti in Dad

PERUGIA - Da oggi i provvedimenti in corso sono sospesi e centinaia di classi riaprono i battenti: gli studenti tornano quasi tutti sui banchi e solo una minoranza di non vaccinati dovrà restare a casa “frequentando” le lezioni in Didattica a distanza. E’ questo l’effetto della entrata in vigore delle nuove regole nazionali contenute nel decreto-legge “n. 5 del 4 febbraio 2022” che sono state recepite dalla Regione e comunicate ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica delle ASL e a tutti i dirigenti scolastici per la sospensione, appunto, dei provvedimenti in corso. Ed è questa retroattività che libera dalle quarantene molti studenti contatti dei positivi.

Nell’ultimo report, con i dati riferiti a mercoledì scorso, le classi in isolamento erano 535 di cui 166 all’Infanzia, 165 alla Primaria, 66 alle Medie inferiori e 138 alle Superiori. Sempre lo scorso mercoledì 2 febbraio le classi in sorveglianza erano 228 in gran parte (213) alla Primaria.

INFANZIA

a) fino a 4 casi di positività le attività educative e didattiche proseguono in presenza. È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; b) dal quinto caso di positività, le attività educative e didattiche sono sospese per cinque giorni.

PRIMARIA

a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; b) dal quinto caso per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

SECONDARIE I e II GRADO

a) con un caso di positività tra gli alunni della stessa classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; b) con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. In questo tourbillon di norme relative alle regole in ambito scolastico, il ministero ha aggiornato dettagliate Faq a beneficio del personale. Le domande e risposte sono state pubblicate anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale.