Mercoledì 15 Marzo 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:32

Un passo avanti decisivo per l’intitolazione dello stadio Santa Giuliana a Ilario Castagner. Ieri la commissione Cultura ha dato il via libera, all’unanimità, all’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Michele Nannarone e dal consigliere del Partito democratico, Francesco Zuccherini a cui, prima del voto, avevano aderito tutti i gruppi presenti a palazzo dei Priori.

L’ordine del giorno, di fatto, ha rilanciato l’idea lanciata da “Il Messaggero”, nei giorni successivi alla scomparsa dell’allenatore dei miracoli, di intitolare lo stadio a Castagner. Il Santa Giuliana lì dove il Perugia, con Ilario in panchina, ha conquistato la prima storica promozione in serie A nella stagione 1974-‘75. La denominazione dello storico impianto sportivo nel cuore della città verrebbe modificato in “Stadio (o Arena) Santa Giuliana – Ilario Castagner”.

Ieri la commissione presieduta da Michele Cesaro (Forza Italia) ha chiamato in audizione in figlio di Castagner, Federico, i due grifoni degli anni d’oro Franco Vannini e Walter Alfredo Novellino e Andrea Arena in rappresentanza del mondo sportivo. In più il capogruppo di Fdi Nannarone si è fatto portavoce della parole di Michele Nappi che non ha potuto partecipare all’audizione ma si è detto favorevole all’iniziativa come aveva fatto anche in un’intervista al nostro giornale.

Federico Castagner, figlio di Ilario, ha ringraziato i membri della commissione per un’iniziativa molto apprezzata dalla famiglia anche per la sua natura bipartisan e al di sopra della politica. «Il Santa Giuliana – ha aggiunto - per la famiglia Castagner rappresenta tutto». Perché lì il padre ha iniziato la carriera da allenatore e ha mosso i primi passi da calciatore (nel ’63 vinse la classifica dei cannonieri in serie C).

Per Franco Vannini il Santa Giuliana è il luogo più adatto per l’intitolazione in quanto si tratta di un monumento rappresentativo della città. All’interno si dovrebbe, però, allestire uno spazio per raccontare la storia dello stadio. Sarebbe anche opportuno organizzare tornei di ragazzi pensando a una “coppa Castagner”. E c’è l’idea che è passata tra i banchi dei consiglieri magari anche di un quadrangolare con alcune della squadre allenate da Ilario. Da parte sua Walter Alfredo Novellino ha auspicato che l’iniziativa dell’intitolazione vada in porto. Castagner, dal quale ha ricevuto molto in tre anni di serie A con il Perugia, è stato una persona perbene che ha saputo formare «una squadra simile a una famiglia e che merita appieno un tributo da parte della città». Per Andrea Arena oltre all’intitolazione, all’interno del Santa Giuliana sarebbe anche opportuno dare vita a uno spazio dove sia possibile ripercorrere le gesta di Castagner e della Perugia sportiva, una sorta di museo.

Adesso la pratica arriverà in consiglio comunale martedì. Poi il Comune, per accelerare i tempi come fatto a Napoli per il San Paolo a Maradona, dovrà chiedere alla prefettura una deroga perché intitolazioni di questo tipo si possono fare solo a dieci anni dalla morte delle persona che si vuol ricordare.