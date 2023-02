Perugia, il Santa Giuliana intitolato a Castagner. Il consiglio comunale può decidere entro venti giorni

In meno di venti giorni il consiglio comunale potrebbe discutere della proposta di intitolare e lo stadio Santa Giuliana a Ilario Castagner con la denominazione “Stadio (o Arena) Santa Giuliana- Ilario Castagner”. Il conto sul calendario arriva direttamente da Nilo Arcudi, presidente dell’assise di palazzo dei Priori, dopo che ieri mattina il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Nannarone e il consigliere del Partito democratico, Francesco Zuccherini, hanno depositato l’ordine del giorno per ricordare l’allenatore che ha fatto la storia del Perugia con l’idea lanciata da “Il Messaggero” di intitolare a Ilario il Santa Giuliana.

Ieri il documento è stato protocollato dagli uffici. Oggi e domani pausa weekend, poi lunedì, Arcudi, come prevedono le procedure, assegnerà la pratica alla commissione competente. Dovrebbe essere la terza, quella presieduta da Cristiana Casaioli(Progetto Perugia-Romizi sindaco) che in gergo viene indicata come commissione Urbanistica e che, a essere precisi si occupa di “assetto ed utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio”. Possibile, una volta illustrato l’ordine del giorno, un approfondimento con i tecnici degli uffici che si occupano proprio delle procedure di intitolazione. Approfondimento che potrebbe essere chiesto anche contestualmente. Logico che come è avvenuto per il San Paolo a Napoli diventato “Diego Armando Maradona”, i tempi ,poi, verranno iper ridotti dopo una richiesta al prefetto.

PRIMO PASSAGGIO



Dopo che la commissione avrà dato il via libera all’ordine del giorno (già ci sono stati contatti tra i vari gruppi per arrivare a un’intesa comune), la pratica passerà al consiglio Comunale. Si possono ipotizzare dalle due alle tre settimane (per le pratiche il consiglio si riunisce il lunedì, quando c’è il question time, invece, il mercoledì). Quindi il primo Consiglio utile potrebbe essere quello del 13 marzo. Già quell’occasione diventerà un modo per ricordare Ilario Castagner, le sue capacità sportive e le sue grandi doti umane che lo hanno fatto amare da una città, anche al di là del calcio.Nel ricordare la figura di Castagner, il testo dell’ordine del giorno specifica, tra l’altro, come «una parte considerevole dei successi professionali di Ilario Castagner, che ha portato il Perugia nella storia con il “Perugia dei miracoli” e la prima storica promozione in Serie A nel 1975, è fortemente legato ad un luogo simbolo della nostra città: lo Stadio Santa Giuliana. Dopo la sua morte si è alimentato un dibattito in città, nel quale sono emerse numerose idee per ricordare, a futura memoria, l’uomo e il professionista Ilario Castagner. Dalle colonne de “Il Messaggero”, in particolare, è partita una campagna di sensibilizzazione, al fine di intitolare lo Stadio/Arena Santa Giuliana allo stesso Ilario Castagner». L’ordine del giorno impegna sindaco e giunta a «intitolare lo Stadio/Arena Santa Giuliana ad Ilario Castagner, cambiando la denominazione come segue: “Stadio (o Arena) Santa Giuliana – Ilario Castagner”».