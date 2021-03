Perugia, positiva al Covid in isolamento trovata dalla polizia in un negozio di abbigliamento

PERUGIA - Positiva in isolamento trovata in un negozio di abbigliamento e denunciata dalla polizia di stato. E’ stata denunciata una donna che nonostante la conclamata positività al Covid19 e quindi in stato di isolamento domiciliare si è recata nei giorni scorsi presso un negozio per degli acquisti. L’attività è frutto dei serrati controlli da parte delle forze di polizia in merito al rispetto della normativa Covid. In particolare, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato nell’effettuare alcuni controlli sulle persone nelle adiacenze di un centro commerciale hanno riscontrato dalle banche dati Asl la positività al Covid19 di una cittadina italiana di 43 anni che affermava di essere stata in un negozio per degli acquisti. Gli agenti hanno provveduto a ulteriori verifiche presso l’Asl che confermava che il dato era confermato ed attuale. Di conseguenza è stata fatta intervenire un’ambulanza per accompagnare la signora presso il domicilio. La stessa è stata poi denunciata in quanto inottemperante all’obbligo di isolamento relativo ai soggetti positivi al Covid19. Il negozio ove si era recata la donna è stato temporaneamente chiuso e opportunamente sanificato.

