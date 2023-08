Lunedì 14 Agosto 2023, 08:40

Un supermercato. Illegale. Perché ci sono in vendita droghe e prodotti rubati. Questa, stando alle segnalazioni di alcuni residenti, la situazione nell'area verde di via del Macello. Un polmone verde circondato da condomini che, proprio per questo, rappresenta una risorsa essenziale per decine di famiglie e tanti bambini. Ma in questo momento chi vive nella zona racconta come il parco sia di fatto off limits alla gente perbene, per via della presenza di spacciatori e sbandati che rendono la situazione potenzialmente quotidianamente pericolosa. «Fanno paura – conferma una residente -. Anche perché spesso finiscono per litigare e non sai mai come può andare a finire. Personalmente preferisco chiudermi in casa quando torno dal lavoro, perché soprattutto in questo periodo estivo è un via vai continuo di spacciatori e dei loro clienti. Per non parlare delle notti, quando specie nel fine settimana li senti che iniziano a rincorrersi e urlare. Una situazione molto brutta, perché il parco potrebbe essere uno sfogo essenziale per tanti bambini e famiglie della zona, ma queste presenze continue impediscono di utilizzarlo nel modo migliore». E se la droga purtroppo in questa parte di città continua a essere un business purtroppo importante, nonostante le continue azioni da parte delle forze dell'ordine che proprio su Fontivegge e specie negli ultimi periodi hanno dato vita a notevoli operazioni sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza, si racconta come in quel parco ci sia una specie di rivendita di prodotti rubati. Le segnalazioni dei residenti raccontano di traffico e “rivendite” di alcolici soprattutto, ma anche altri prodotti come caffè, che molto probabilmente sono frutto di furti negli esercizi commerciali della zona. Furti che potrebbero essere originati sempre dalla ricerca della dose quotidiana. I CONTROLLI

A proposito di parchi, proseguono i servizi di controllo, realizzati e coordinati dalla questura nell’ambito del programma di sicurezza dei parchi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione giovanile. A Perugia, durante il week end e in questi giorni che conducono a Ferragosto, pattugliamento del parco di Santa Sabina, Chico Mendez e dei Giardini del Frontone, proseguendo per il parco del Riccio di San Sisto, la zona del complesso residenziale Arcadia, il Pincetto e il parco della Pescaia. Nell’hinterland vigilate le aree dello “sport” che, soprattutto nelle giornate soleggiate, accolgono atleti di ogni età e cittadini che cercano un momento di relax in un angolo di verde del proprio quartiere.