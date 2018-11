Perugia, ottantenne indagato per aver appiccato due incendi boschivi. In azione i Carabinieri Forestali e il Ris di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ottantenne idnagati per aver aver appicato due incendi boschivi. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale dei Carabinieri Forestali “Umbria” – Gruppo di Perugia, al termine di una intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della repubblica di Perugia, hanno individuato il responsabile di due incendi boschivi e gli hanno notificato in questi giorni l’avviso conclusione indagini preliminari ex art. 415-bis cpp. I fatti risalgono allo scorso mese di luglio quando, nei giorni 21 e 22, vennero appiccati a breve distanza l’uno dall’altro due incendi lungo la Strada Provinciale 142 di Castel Rigone, in loc. San Bartolomeo dei Fossi nel Comune di Umbertide. In entrambi i casi il fuoco era stato acceso a bordo strada con l’intento di fare sviluppare le fiamme sul bosco limitrofo, e soltanto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco aveva scongiurato tale pericolo. Grazie ad alcune immagini riprese da telecamere di sorveglianza gli uomini del Nipaaf, in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Umbertide, hanno accertato che l’autore degli incendi era un uomo a bordo della sua automobile. Le successive articolate attività di indagine, nello specifico ricerche in banche dati, pedinamenti ed esami tecnici eseguiti dal Ris Carabinieri di Roma, hanno permesso di rintracciare l’auto in questione ed identificare il suo proprietario, risultato essere un uomo di 83 anni residente a Perugia e già deferito in altre due circostanze per reati analoghi.