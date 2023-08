Mercoledì 16 Agosto 2023, 09:10

Mangia del pollo e rischia la perforazione dell'esofago, salva grazie all'intervento del reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che ha scongiurato lo scenario peggiore per una signora cinquantenne che si è rivolta all'ospedale perugino domenica sera dopo aver ingerito un osso. Paura per la paziente per quanto accaduto, ma poi grazie ai sanitari l'epilogo è stato positivo, anche se, vista la grandezza dell'osso di pollo incastrato nell'esofago della paziente, tutto poteva precipitare in pochi momenti. Ma così non è stato grazie all'immediato e delicato intervento del medico endoscopista che ha rimosso l'osso ingerito accidentalmente durante un normale pasto.

«E' stato un intervento d'urgenza salvavita - spiega il dottor Luca Sediari, del reparto di Gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia - La signora si è presentata da noi, inviataci tempestivamente dai colleghi del pronto soccorso, dove si era recata lamentando un forte fastidio all'altezza della gola e incapacità a deglutire; dopo gli accertamenti del caso abbiamo ritenuto opportuno intervenire con una gastroscopia in urgenza che ha permesso di riscontrare la presenza di un osso di pollo appuntito di ben tre centimetri che si era conficcato nella mucosa dell'esofago superiore, con il rischio di una perforazione che poteva portare a gravissime conseguenze. Immediato è stato l'intervento endoscopico che ha permesso di rimuovere in sicurezza il pericoloso ostacolo, liberando la signora dall'osso di pollo, grazie anche al prezioso aiuto del personale infermieristico». Signora che ha poi ringraziato tutto il reparto di Gastroenterologia di Perugia per il lavoro svolto con serietà e professionalità. Insomma, quando si mangia, l'attenzione è sempre d'obbligo con il consiglio «di masticare lentamente la carne di pollame - continua il gastroenterologo Luca Sediari - Infatti, le ossa di questi animali sono molto pericolose in quanto spesso contundenti, anche se di piccole dimensioni. Quindi, è bene masticare la carne anche se apparentemente libera da ossa che però essendo sottili e affilate potrebbero nascondersi facilmente nelle parti carnose soprattutto di polli, conigli e oche».

Un caso, questo, che riporta sempre più l'attenzione a essere sempre prudenti per evitare ingestioni accidentali di oggetti anche molto pericolosi che mettono a repentaglio la vita di chi ne è coinvolto. Sempre più spesso, infatti, si presentano ai pronto soccorso degli ospedali casi di rischio soffocamento soprattutto ai danni dei più piccoli. «In questi casi - sottolinea ancora il dottor Sediari - la situazione di emergenza non va sottovalutata, controllando con cosa hanno a che fare i bambini mentre giocano con oggetti contenenti piccole parti. Il problema immediato potrebbe essere quello del soffocamento a causa dell'inalazione: un'attenzione particolare va data alle pile cosiddette "a bottone": in questi casi il danno potrebbe essere irreversibile perché causato dal rilascio in esofago di sostanze che provocano una sua perforazione, in molti casi letale. Quindi, è fondamentale non perdere minuti preziosi e rivolgersi subito al pronto soccorso».