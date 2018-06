PERUGIA - «Da parte mia, della giunta e dell’intera amministrazione comunale le più sincere e sentite condoglianze per il grave lutto». Il sindaco Andrea Romizi, a nome del Comune, ha espresso così vicinanza al vicesindaco Urbano Barelli per la scomparsa, nelle scorse ore, della moglie Marina Bambagioni.



«Ci stringiamo attorno a lui ed alla sua famiglia, a loro arrivi il nostro profondo affetto, consapevoli che in questo momento non vi sono parole che possano attenuare un dolore così grande».

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



