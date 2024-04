Perugia, la tecnologia e lo sport. All'auditorium di Prepo si parla dell'esperienza di calcio, basket e volley

PERUGIA - “La tecnologia e lo sport. L’esperienza di calcio, basket e volley” è il tema dell’incontro dibattito in programma domani, martedì 9 aprile, alle ore 21, presso l’auditorium del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti (che ha patrocinato l’evento) in strada di Prepo a Perugia.

Ne parleranno l’arbitro internazionale di calcio Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, nei quadri della Fifa dal 2019 con direzioni in Champions League e nelle altre competizioni europee oltre che nei campionati esteri, come negli Emirati Arabi e in Grecia, dal 2021 nella lista dei Video match officials della Fifa (ufficiali di gara che svolgono la funzione di Var); lo spoletino dirigente di basket Roberto Brunamonti nel team della Nazionale dopo i trascorsi da giocatore ad altissimi livelli con la Virtus Bologna vincendo quattro scudetti, tre volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana e a livello internazionale una Coppa Korac e una Coppa delle Coppe, fino ai trionfi in azzurro con la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca 1980, un titolo Europeo e due podi nella stessa competizione continentale, e il tifernate arbitro di volley Simone Santi che vanta la direzione di gare alle Olimpiadi di Londra 2012, a quattro mondiali, diciotto finali scudetto in Italia e altre competizioni in tutto il mondo.

Porterà i saluti Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti che ha patrocinato l’iniziativa.

L’incontro dibattito è aperto a dirigenti, tecnici, giocatori e appassionati sportivi.