L'eugubino lorenzo Mariani conquista il Mugello nel primo round della Formula X Pro Series

GUBBIO - È partito forte Lorenzo Mariani nella sua seconda stagione da protagonista della Formula X Pro Series, con il primo round stagionale al Mugello Circuit che gli ha riservato ieri, domenica 24 marzo, il quarto posto in gara-2 (dopo la squalifica del vincitore decisa dai giudici), rientrando quindi nella top-5, dopo lo straordinario primo posto in gara-1 che ha significato il primo successo in carriera.

Il pilota eugubino classe 1999, del Team Racing Gubbio, si è diviso tra la vittoria in gara-1 sull’asciutto e sempre in testa fin dal via al volante della Tatuus T014 Abarth turbo, che gli ha permesso di centrare il primo trionfo dopo aver raggiunto il podio d’onore l’anno scorso, e una gestione più complicata sull’umido-bagnato per la pioggia caduta ieri nel primo pomeriggio che ha complicato lo scenario profondamente cambiato rispetto al giorno precedente.

Un bilancio soddisfacente nel fine settimana e festeggiato dalla scuderia diretta da papà, Fabio Mariani, nel ruolo di team principal. Ieri, per effetto della griglia invertita dei primi sei all’arrivo in gara-1, il giovane si è dovuto schierare in sesta posizione e fin dalle prime fasi ha cercato di guidare al meglio la monoposto equipaggiata con pneumatici rain, badando al sodo, cioè a punti preziosi in ottica campionato.

La vittoria ed essere poi rientrato nella top-5 del Mugello rappresentano una preziosa base di partenza in vista dei prossimi impegni nella serie nazionale.

La Formula X Pro Series tornerà in pista nel weekend del 14 aprile sul circuito parmense di Varano de’ Melegari, sede del secondo round stagionale. A seguire ci saranno i round il 25 maggio a Magione, il 23 giugno a Misano Adriatico, il primo settembre a Vallelunga, il 20 ottobre al Mugello e il 10 novembre gran finale a Misano.

«Bene così - dice Lorenzo Mariani -, sabato abbiamo conquistato una vittoria molto importante proprio in apertura di questo 2024 e a quelle forti emozioni sono seguite quelle di gara-2, che ci ha visto costretti a montare gomme da pioggia. Non erano sicuramente le condizioni ideali per rischiare, ma siamo stati in grado di gestire bene sia la partenza lanciata sia il resto della corsa, senza mai soffrire gli avversari alle nostre spalle. Alla fine completare un fine settimana stupendo con una top-5 ha significato non riportare danni all’auto e tornare a casa con ulteriori punti preziosi».