Giovedì 11 Aprile 2024, 08:38

GUBBIO - Quando si raggiunge per la prima volta il gradino più alto del podio, poi ci si prende gusto e si vuol riprovare subito, appena possibile. Lorenzo Mariani si sta preparando per il secondo round stagionale della Formula X Pro Series che si aprirà domani (venerdì 12 aprile) con le prove libere sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Il ventiquattrenne pilota eugubino va alla scoperta di un tracciato che non ha mai affrontato e nel quale si presenta comunque da leader in classifica della serie nazionale per monoposto, al volante della Tatuus-Abarth di F4 del Team Racing Gubbio. Forte della vittoria in gara-1 e del quarto posto in gara-2 ottenuti al Mugello, Mariani che è impegnato in uno dei principali campionati nazionali per monoposto si sta preparando al meglio per farsi trovare competitivo sul circuito Riccardo Paletti di Varano.

Un nuovo esordio che il driver umbro è pronto a vivere con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita inaugurato lo scorso anno e possibilmente difendere il primato assoluto dai sicuri attacchi dei rivali di vertice. La scuderia diretta da papà Fabio Mariani, inoltre, schiererà un’importante novità al via, cioè una seconda Tatuus F4 per il giovanissimo Riccardo Paniccia, quindicenne di Civitanova Marche che sarà all’esordio assoluto nell’automobilismo, di fatto prendendo la stessa via intrapresa da Lorenzo con la squadra dodici mesi fa. Sul circuito parmense, per i due alfieri del team eugubino il programma della seconda prova di campionato prevede sabato le due sessioni di prove libere (alle 10.35 e 12.40) e le qualifiche del pomeriggio alle 16.55.

Domenica gara-1 scatterà alle 10.10 e gara-2 alle 13.30. Entrambe sulla distanza di 20 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli Fx Racing Weekend, sul sito del campionato e su LiveGp.it e durante il fine settimana saranno disponibili anche una serie di dirette con interviste ai piloti e approfondimenti.

«Non conosco la pista - dice Mariani - ma di positivo c’è il fatto che domani possiamo sfruttare un turno facoltativo di prove in più da 45 minuti per cercare di imparare il più possibile, poi da sabato vediamo. Devo perfezionare il giro di qualifica, aspetto fondamentale in un circuito dove non è facile sorpassare. La tipologia di pista non è così dissimile rispetto a Magione, spero quindi di non trovare eccessive difficoltà. Inoltre, dal prossimo fine settimana lavoreremo su due monoposto e sarà utile avere a disposizione ulteriori dati e confronti. I risultati del Mugello ci danno fiducia e motivazioni, sarà una tappa tosta e con tanti duelli. Sarebbe bello riuscire a rimanere in vetta al campionato». Il calendario della Formula X Pro Series prevede, dopo Varano, i round a Magione nel week end del 25 maggio, a Misano Adriatico il 23 giugno, a Vallelunga il primo settembre, al Mugello il 20 ottobre e di nuovo a Misano il 10 novembre.