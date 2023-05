Perugia, egiziano di 21 anni accoltellato in strada a San Sisto

Ha ventun anni è stato colpito con un fendente al braccio e adesso è in ospedale. Non in pericolo di vita ma i medici del Santa Maria della Misericordia ieri sera stavano valutando la possibilità di un intervento chirurgico. Perché la coltellata che ha preso ieri pomeriggio un egiziano di 21 anni, danni all’arto ne ha fatti.

IL fatto è avvenuto intorno alle 16,30 lungo viale San Sisto. Il tam-tam dei social tra i residenti ha innescato prima la notizia e poi la paura. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Perugia comandati dal capitano Tamara Nicolai e il 118 per soccorre il ferito.

Da quello che filtra potrebbe essere stata una lite da traffico in seguito a un incidente a innescare la violenza e a fra finire il giovane egiziano in ospedale. Ma l’indagine è andata avanti fino a notte perché ci sono ancora diversi elementi da chiarire. In serata un uomo è finito in caserma. Lì in via Ruggia è stato ascoltato a lungo, fino a tarda ora, dai carabinieri per chiarire la sua posizione. I militari dell’Arma hanno cercato anche testimoni che possano aver visto quello che è successo. Una volta stabilizzate le condizioni del ferito si sono recati in ospedale per ascoltare il racconto del giovane egiziano. E per capire come mai quella lite e le fiammata di violenza che ha convinto uno dei contendenti a prendere un coltello e a sferrare un colpo al rivale.



Sembra che il ragazzo rimasto ferito e curato in ospedale, sia un irregolare sul territorio nazionale, ma questo non cambia il quadro delle gravità del fatto.«Ho visto tanti carabinieri ambulanze ma non so», ha raccontato un residente sul gruppo Fb “Sei di San Sisto se...”, che ha permesso di conoscere in tempo reale quello che stava avvenendo. In diversi hanno segnalato sia l’arrivo dell’ambulanza che il via vai delle gazzelle dei carabinieri arrivate sul posto dell’accoltellamento nel giro di pochi minuti una volta che è scattato l’allarme. Fino a tarda sera i carabinieri hanno messo in fila tutte le tessere del mosaico emerse dall’indagine per arrivare a chiudere il cerchio con certezza e capire anche se oltre alla persona portata in caserma, altre persone siano state coinvolte nella lite sfociata con l’accoltellamento del giovane egiziano nel cuore di San Sisto.