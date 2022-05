Perugia, tamponamento lungo la E45. Un ferito, code e disagi

PERUGIA Vigili del fuoco, 118 e polizia stradale sono intervenuti lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Balanzano per un incidente che si è verificato martedì mattina in direzione di Terni. Un'auto ha tamponato in maniera violentissima un furgone. Ferito il conducente dell'automobile che è stato estratto dalle lamiera contorte dai vigili del fuoco e trasportato al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. L'incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità che ha subito pesanti rallentamenti.