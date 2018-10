PERUGIA - Una donna, secondo le prime informazioni, è stata investita questa mattina, poco prima di mezzogiorno, lungo via Baglioni, nel tratto finale all'altezza dell'intersezione con via Calderini, in pieno centro storico. Sul posto é intervenuta la polizia municipale per la gestione del traffico ed i rilievi del caso, unitamente a personale del 118. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente. Sul punto in cui é avvenuto c'era una chiazza di sangue. Secondo le prime informazioni e testimonianze di alcuni passanti, la donna potrebbe aver battuto la testa cadendo a terra. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Nei momenti dell'intervento inevitabili ripercussioni sul traffico, intenso anche perché è la prima giornata di Eurochocolate ed il centro storico è già preso d'assalto. © RIPRODUZIONE RISERVATA