PERUGIA- Il Perugia non sa più vincere. Dopo il ko interno nel derby in rimonta e il pari di Ascoli, al Curi la Salernitana comanda per più di un’ora fino a che il solito Di Carmine al 50’, non impatta il vantaggio di Rosina siglato al ventesimo del primo tempo. Nel Perugia ammoniti lo stesso Di Carmine, Colombatto e Cerri. Gialli per i campani a Minala, Monaco e Vitale.

Martedì 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02



