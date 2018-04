Bum Bum Di Carmine: il Perugia sbanca Vercelli e “vede” la serie A diretta. Breda: «Può succedere di tutto»

VERCELLI - Il Perugia di Breda non si ferma più, doppietta di Di Carmine e ora la serie A diretta (il secondo posto del Frosinone, con il Grifo in vantaggio negli scontri diretti) è ad appena cinque punti. Probabilmente un sogno destinato a rimanere tale ma davvero, dopo l'ennesima vittoria di questo girone di ritorno pazzesco (nove successi, due pareggi e una sconfitta) nulla sembra precluso al Perugia. Specie se dopo una partita decisamente brutta, difficile e sottotono al termine della quale anche un pareggio sarebbe stato risultato da non disprezzare, i biancorossi tornano dal Piola con tre punti frutto di due zampate di Samuel Di Carmine.



Il bomber, con le reti 16 e 17 della sua fantastica stagione, piega una Pro Vercelli che ha cercato fino cinque minuti dal termine di superare il Perugia in questo recupero infrasettimanale del turno di campionato non giocato oltre un mese fa a causa della neve e che da questa gara puntava a conquistare una vittoria che l'avrebbe rilanciata in chiave salvezza.



Proprio Di Carmine era stato protagonista in negativo alla fine del primo tempo, con una clamorosa palla gol sprecata a tu per tu con il portiere di casa Pigliacelli e dopo i primi 45' combattuti con i padroni di casa al pari vicini al gol con un colpo di testa di Morra. Nella ripresa, la Pro Vercelli (che ha anche protestato per un tocco di gomito di Volta su tiro di Reginaldo in area di rigore biancorossa sempre nel primo tempo) ha tentato di stringere i tempi e ha avuto un'altra palla gol importante colpendo una traversa. Il Perugia, ha saputo stringere i denti e aspettare il momento buono per colpire: dopo un'azione sull'asse Cerri-Di Carmine conclusa sul fondo dall'attaccante dell'under 21, è stato proprio Di Carmine a cinque minuti dalla fine a infilare di sinistro dal limite dell'area la palla all'angolino, imprendibile per Pigliacelli. A quel punto i padroni di casa si sono buttati in attacco alla ricerca del pari, il Perugia ha sbagliato un paio di facili contropiedi finché, all'ultimo dei quattro minuti di recupero, Di Carmine si è involato a sinistra e ha offerto a Diamanti la palla del 2-0: l'ex Livorno davanti a Pigliacelli non è riuscito a concludere, ma è stato freddo e altruista nel servire nuovamente Di Carmine che ha insaccato senza pietà.



Fischio finale e Perugia alle stelle. Ora la classifica dice Empoli 66, Frosinone 58, Palermo 57, Perugia 53 assieme a Parma e Bari ma avvantaggiato da scontri diretti e differenza reti.



«Sono contento per Di Carmine - dice Breda a fine gara ai microfoni di Umbria tv - stava facendo una buona gara ma non segnava. Mancano nove partite può succedere di tutto. Nove squadre davanti e a parte l'Empoli nessuna è sicura di niente. Non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi. Non aver vinto oggi non significava non averci creduto, significa che ogni avversario va tenuto nella giusta considerazione. Tutti concentrati e uniti verso l'obiettivo, compatti e rimanere vicino alla squadra nei momenti di difficoltà che temo arriveranno».



IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Pigliacelli, Mammarella, Vives, Alcibiade, Morra, Castiglia, Gozzi (39′ st Bifulco), Ghiglione, Bergamelli, Germano, Reginaldo (26′ st Rovini). A disp.: Marcone, Berra, Altobelli, Paghera, Goncalves, Gatto, Da Silva, Pugliese, Ivan, Jidayi. All. Grassadonia



PERUGIA: Leali; Volta, Dellafiore, Magnani; Mustacchio, Gustafson (26′ st Bianco), Colombatto, Bandinelli (5'st Buonaiuto), Germoni (19'st Diamanti); Di Carmine, Cerri. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Belmonte, Del Prete, Terrani, Kouan. All. Breda



ARBITRO: Abbattista di Molfetta

Reti: 37′ e 48'st Di Carmine

Note: ammoniti Bandinelli, Vives, Castiglia, Bergamelli, Alcibiade

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29



