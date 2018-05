Perugia, ko tra luci e ombre a Empoli. Domenica playoff a Venezia. Nesta: «Può succedere di tutto»

EMPOLI - Un ko tra luci e ombre. Qualcosa di buono si è visto, ma continuano a preoccupare la tenuta della difesa e la condizione fisica generale. La prima uscita di Nesta da allenatore del Perugia fa vedere cose buone in fase di possesso palla e di impostazione generale di squadra (con una difesa alta che riesce quasi sempre a mandare in fuorigioco la super coppia toscana Caputo-Donnarumma) ma lascia ancora diversi punti d'ombra. Preoccupa soprattutto la condizione fisica dei grifoni, che in pratica come ormai accade da diverse partite dopo la prima mezz'ora cala in maniera molto evidente.



La sconfitta è assolutamente inutile da un punto di vista della classifica, perché il Perugia avrebbe comunque terminato anche vincendo il campionato in ottava posizione e domenica si giocherà il tutto per tutto nella gara secca del preliminare playoff domenica sera in casa del Venezia. Una sfida sicuramente affascinante anche perché Inzaghi contro Nesta significa due campioni del Mondo ed ex compagni del Milan contro, ma sicuramente una sfida che vede il Perugia partire tutt'altro che con i favori del pronostico. Come detto, specie per una condizione fisica che non sembra ottimale.



Ma Nesta mostra grande fiducia nella squadra. «Ho visto cose buone e interessanti, ma certo che dopo il nostro immediato vantaggio con Di Carmine dovevamo gestirla meglio. Dobbiamo capire quando è il momento di affondare, quando di palleggiare, specie con una squadra che ti fa sfiancare vista la capacità di tenere palla. Ora ci sono nove giorni e dobbiamo lavorare, soprattutto sotto il profilo dell'entusiasmo. Ho trovato ragazzi bravissimi, che si sono messi subito a completa disposizione. Sono pochi giorni che stiamo assieme ma ho già visto cose interessanti. Ho la fortuna di allenare giocatori di grande qualità e questa ultima giornata di campionato, con i risultati che si sono ottenuti (fra tutti il pareggio del Frosinone, con i ciociari per il secondo anno consecutivo condannati ai playoff dopo che avevano sognato la serie A diretta, che invece conquista il Parma ndr) che dimostrano come tutto sia possibile».





​Empoli: (4-3-1-2) Terracciano; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual (43′st Imperiale); Bennacer, Castagnetti, Krunic (24′st Brighi); Zajc (37′st Polvani); Donnarumma, Caputo. In panchina: Gabriel, Giacomel, Luperto, Untersee, Lollo, Piu, Ninkovic, Traoré, Michedlidze. All.: Andreazzoli

Perugia: (3-4-1-2) Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Zanon (34′st Terrani), Colombatto, Bianco (38′st Kouan), Pajac; Buonaiuto (44’st Gustafson), Cerri; Di Carmine. In panchina: Nocchi, Santopadre, Gonzalez, Achy, Del Prete, Germoni, Ranocchia, Diamanti. All.: Nesta

Arbitro: Martinelli di Roma 2

Reti: 2’ Di Carmine, 43′ Pasqual, 18′st Donnarumma.

Note. Ammoniti: Zanon e Belmonte. Angoli: 5-1.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA