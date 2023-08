Mercoledì 23 Agosto 2023, 12:30

PERUGIA - C’è tempo fino al 3 ottobre per presentare la domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2023-2024. A dare le necessarie indicazioni, sulla base dei criteri e delle modalità disposte dalla giunta regionale per accedere al beneficio, è il Comune, che è l’ente titolato all’erogazione del beneficio e più in generale attua tutti gli interventi per il diritto allo studio per residenza degli alunni. Ecco tutte le regole da seguire per poter accedere al contributo. La compilazione della domanda, spiega palazzo dei Priori, deve essere effettuata «da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale ovvero dallo studente se maggiorenne». Gli interessati devono presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunno esclusivamente on line, entro e non oltre martedì 3 ottobre 2023, tramite il link https://servizi.comune.perugia.it/ContributoLibriTesto/PreHome. Deve poi essere attestata «una situazione economica familiare secondo il calcolo Isee, in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71». Va inoltre allegata la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e bisogna dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

«La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l’utente interessato può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica piero.martani@comune.perugia.it.