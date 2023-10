Superbonus, contributo a fondo perduto per spese edilizie al 90%: domande da oggi. A chi spetta

Superbonus 90%. Partono da oggi, lunedì 2 ottobre 2023, le istanze online per richiedere il contributo a fondo perduto destinato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, che tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili per il 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. C’è tempo fino al 31 ottobre per inviare la domanda online.