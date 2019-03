© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un concerto in piena regola sì è tenuto lunedì sera nella sala d'aspetto della struttura diOncologia medica del Santa Maria della Misericordia: lo hanno dedicato i componenti di un coro al loro direttore d'orchestra - ricoverato in ospedale - in occasione del suo compleanno. Il festeggiato ha svolto un ruolo attivo, riprendendo il proprio posto dopo il periodo di forzato riposo per le cure. All'ora convenuta la sala si è riempita di cantori, musicisti, pazienti e familiari. All'iniziativa hanno partecipato il personale medico e sanitario della Oncologia medica e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Emilio Duca, a ribadire l'importanza della umanizzazione durante il periodo di degenza.Il maestro - riferisce una nota dell'azienda ospedaliera - durante il periodo di ricovero aveva invitato i componenti del coro a proseguire nella esercitazione e lunedì sera ha voluto compiacersi per la performance che gli è stata dedicata.