Perugia in casa del Sestri, la prova del nove per Formisano

Il difficile per Alessandro Formisano comincia oggi. Il coach biancorosso, finora praticamente inappuntabile sa perfettamente che il tentativo d’agguato del Sestri Levante di questa sera (ore 20:45 al Piola di Vercelli) va schivato in ogni maniera. La formazione ligure è rognosa e scorbutica, ne sa qualcosa la Torres che la scorsa settimana ha subito la prima sconfitta casalinga stagionale. Serviranno attenzione e lucidità. Per il recupero degli infortunati ci sarà invece da aspettare soprattutto nella logica delle trittico di gare in una manciata di giorni. “Abbiamo tre partite in sequenza e quindi ragionando su questo aspetto, valuteremo in una logica di rotazioni ma teniamo conto anche dell’avversario che abbiamo davanti, non faremo comunque grosse rivoluzioni nel match di oggi, loro sono una squadra ostica e camaleontica, hanno fatto un’impresa e se non siamo lucidi ci possono mettere in difficoltà” sottolinea il tecnico del Grifo Guai a guardare la classifica in considerazione di un team aggressivo come quello odierno. “Non lo facciamo assolutamente anche perché loro sono tosti ma sappiamo anche che giocano liberi di testa, in questo ha contribuito notevolmente il successo in trasferta con la Torres”. Inevitabile ritornare sulla gara scorsa pareggiata con il Rimini nonostante le tante chance e qualche dubbia decisione arbitrale. “Gli episodi ci sono stati e questo è indubbio ma abbiamo avuto un grande possesso palla e avremmo dovuto segnare almeno due reti quindi la prestazione non è mancata ma non avendo vinto c’è rammarico, quello che invece non approvo e la mancanza nel cercare alternative all’aggiramento, in settimana abbiamo lavorato su questo fondamentale”. Parlando dei singoli in recupero Federico Ricci. “Si è allenato a pieno regime in questa settimana, il ragazzo potrà essere disponibile, di certo non ha i novanta minuti sulle gambe ma può giocare”. A proposito dell’attacco, mancano i gol di Seghetti, “Lui ha la fantasia per poterla sfruttare ha bisogno di trovare le squadre adatte al suo gioco, non è riuscito a brillare ma ha fatto delle grandi prestazioni e non deve dimostrare niente a nessuno, inoltre -precisa Formisano- è un ragazzo che ama risolvere le partite da solo. Non è stato fortunato in questi ultimi tempi sul piano realizzativo ma non deve dimostrare nulla a nessuno, lui è determinante a prescindere dal gol”. Nessun dubbio invece sulla scelta del modulo “Più che del modulo mi piace parlare dell’ occupazione degli spazi e dell’approccio alla gara, con il Rimini dovevamo essere più coraggiosi a prescindere dalla panchina noi abbiamo giocatori in grado di cambiare la partita, é il secondo zero a zero tra i professionisti e questo significa qualcosa, preferisco rischiare qualcosa di più e magari perdere la gara che controllare”. Formazione non dissimile da quella che è scesa in campo contro il Rimini. Davanti ad Adamonis ci sarà il trio Lewis, Angella, Dell’Orco. In seconda linea, Paz e Lisi sulle corsie esterne e la coppia Torrasi, Iannoni come centrali, Kouan agirà da trequartisata dietro a Seghetti e Sylla.

Sestri Levante (4-3-2-1): 1 Anacoura, 25 Regini, 4 Pane, 5 Oliana, 3 Furno, 21 Sandri, 77 Parlanti, 8 Candiano, 7Forte, 11 Omoregbe, 20 Fossati. A Disp: 22 Balducci, 74 Raspa, 6 Troiano, 10 Andreis, 16 Schirru, 23 Gala, 24Grosso, 28 Margiotta, 86 Raggio Garibaldi 33 Matteucci, Clemenza 94. All. Barillari.

Perugia (3-4-1-2): 12 Adamonis, 44 Lewis, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 7 Paz, 4 Iannoni, 24 Torrasi, 23 Lisi, 28 Kouan, 11 Seghetti, 45 Sylla. A disp. 1 Abibi, 94 Mezzoni 3 Cancellieri, 91 Souare, 96 Viti, 14 Bezziccheri, 86 Giunti, 33 Agosti, 21 Cudrig, 73 Polizzi, 20 Ricci. All. Formisano

Arbitro: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Davide Fedele di Lecce Quarto uomo: Maksym Frasynyak di Gallarate

Ore 20:45 Stadio Silvio Piola (Vercelli) Tv.DAZN,Sky/NOW