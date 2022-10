Perugia, anziano insulta la moglie per il consumo eccessivo di acqua e luce: i figli chiamano la polizia. Lei racconta: «Lui ossessionato dal caro bollette»

L'eccessivo consumo di energia, in un periodo come quello attuale segnato dalla grave crisi internazionale e

dal rincaro dei prezzi, è stato alla base della lite scoppiata tra un 79enne e la moglie residenti in un appartamento nel quartiere Madonna Alta di Perugia. Un acceso diverbio che ha indotto i figli della coppia a richiedere l'intervento degli agenti di polizia che hanno placato gli animi e tranquillizzato la donna.

Sentita in merito all'accaduto, la signora ha spiegato agli agenti che, mentre era intenta a svolgere delle faccende domestiche, il marito - alzando il tono della voce - l'aveva aggredita verbalmente accusandola di consumare troppa acqua ed energia elettrica. La donna ha raccontato che il marito, andato in escandescenza, aveva chiuso

l'erogazione del gas. Gli agenti hanno sentito il 79enne che ha confermato quanto accaduto. Ha riferito che, ossessionati dal caro bollette, aveva anche chiuso il gas. Chiarito il diverbio e constatato che

c'erano stati precedenti litigi per motivi analoghi, gli agenti hanno invitato la coppia ad evitare altri episodi del genere.