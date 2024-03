Perugia capitale del volley: festa del Panathlon Club per Sirci e Bartoccini. Presentati all'evento i 10 nuovi soci

PERUGIA - Nell’ultima sera di febbraio si è tenuto l’evento ‘Perugia capitale del volley’, incontro organizzato dal Panathlon Club Perugia presso l’elegante Villa Buitoni per celebrare i successi delle due principali squadre di pallavolo del capoluogo. Un applauso ha accolto i campioni del mondo Gino Sirci e Angelo Lorenzetti, rispettivamente presidente e allenatore della Sir Susa Vim, arrivati direttamente dall'allenamento. La squadra quest’anno è stata infatti capace di conquistare Coppa del mondo per club, Supercoppa e Coppa Italia oltre al secondo posto nel campionato A1 maschile. Presenti anche Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Fortinfissi, insieme al tecnico della stessa Andrea Giovi. Anche in campo femminile c’è infatti da festeggiare la recente conquista della Coppa Italia, mentre il primato nel campionato di serie A2 fa ben sperare per un imminente ritorno nella massima serie.

Per l’occasione il neo presidente del Panathlon Club Perugia Luca Ginetto ha ufficializzato i nomi dei nuovi soci: Valeria Mariani (pallacanestro), Andrea Arena (arti marziali), Manlio Bartolini (calcio), Angelo Biondo (associazioni sportive), Ruggero Campi (automobilismo), Franco Falcinelli (pugilato), Massimo Pici (nuoto), Marco Prepi (cronometristi), Antonio Bartoccini (pallavolo) e Gino Sirci (pallavolo). Durante la serata sono state presentate le iniziative che il Panathlon Club perugino proporrà nel corso dell’anno, sottolineando l’atteso passaggio in Umbria del Giro d’Italia 2024. A tal proposito l’assessore comunale Clara Pastorelli, presente all’evento, ha rivelato che giovedì 9 maggio, ovvero il giorno prima della tappa a cronometro Foligno-Perugia, con il Panathlon verrà organizzato un importante convegno all’auditorium di San Francesco al Prato.

Tra i tanti ospiti della serata anche Domenico Ignozza presidente regionale del Coni, Giuseppe Lomurno presidente FIPAV Umbria, Marcello Carattoli governatore del Panathlon Area X, Claudio Menichelli e Cristina Narcisi del Panathlon Clitunno mentre Benito Montesi, presidente del Panathlon Terni, è intervenuto in collegamento telefonico.

LE PAROLE DI SIRCI E BARTOCCINI

Dopo aver rivissuto alcuni dei momenti salienti dell’ultima stagione di Sir Susa Vim e Bartoccini Fortinfissi, attraverso la proiezione di alcune immagini e interviste, i due presidenti hanno risposto alle domande dei presenti.

«Un museo delle coppe? Chi li mette i soldi? Il Comune ha già dato e io pure» scherza Sirci, che poi regala qualche anticipazione: «Quest’anno non andremo ai campionati del mondo ma vorremmo giocare in Champions League. L’importante però è non pensare a quel che abbiamo fatto l'anno scorso ma vivere partita dopo partita. In altre parole non dobbiamo montarci la testa e giocarcela fino alla fine». Poi spunta il nome dello schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, al quale «stiamo pensando di fare un'offerta nonostante ne abbia già una in essere da 800.000 $».

Il tecnico Angelo Lorenzetti sottolinea alcuni dei punti di forza della squadra che guida: «In questo gruppo di lavoro è importante la condivisione, anche se comunque c'è un capo che decide come è giusto che sia.

A Perugia respiro semplicità e questa è una grande forza. Va detto che portare tanta gente al palazzetto è già una vittoria enorme».

Entusiasmo ma anche prudenza nelle parole di Antonio Bartoccini, che non nasconde l’obiettivo principale del momento: «vincere il campionato per tornare in A1. Ma è tutto da giocare e non possiamo permetterci il minimo rilassamento, soprattutto ora. Vincere la Coppa Italia è sicuramente una soddisfazione, ma siamo già con la testa sulle prossime partite». Dal canto suo il tecnico della Bartoccini Fortinfissi Giovi pone l’accento sulle caratteristiche chiave della squadra: «entusiasmo, volontà e qualità».