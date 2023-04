Sabato 22 Aprile 2023, 08:26

PERUGIA - L’intervento di riqualificazione eseguito nel 2021 con una sinergia pubblico-privato ha cambiato volto alla zona, strappata al degrado e alla sosta selvaggia. Resta comunque alta l’attenzione di cittadini e associazioni sulla Piaggia Colombata, nel tratto che si sviluppa dall’incrocio con via Maturanzio alle scalette verso viale Pellini, ora protetto da un pilomat e dunque ad accesso regolamentato. L’ultimo appello però non riguarda sosta e viabilità, ma il verde. A farsi avanti, dopo anni di impegno per la tutela di quella fetta di città, è ancora una volta Porta Santa Susanna. L’associazione culturale, che ha sede a poche decine di metri da quel punto, chiede interventi per la parte alta della Piaggia. Proprio all’altezza delle scalette ci sono piante che, nel tempo, sono cresciute diventando veri e propri alberi, occupando sempre più spazio. C’è necessità di cura e la stessa associazione ha più volte bussato al Comune, sperando in un intervento di riqualificazione. Ma la situazione è rimasta inalterata e con il passare del tempo si fa sentire sempre più il bisogno di una sistemazione. Come di una sistemazione necessita anche il verde lungo tutta la parte riqualificata, dove l’erbaccia prende il sopravvento. Quello oltretutto è un punto di grande passaggio e gli aspetto del decoro e della manutenzione non sono certo da tenere in secondo piano.

Come, allargando la lente, spuntano appelli per una maggiore cura dei tratti pedonali della zona. Anche in questi giorni vari cittadini hanno segnalato al Messaggero la situazione dei marciapiedi nel tratto di viale Pellini a ridosso delle scalette della Piaggia. Molti punti si presentano danneggiati, con il piano calpestabile sconnesso e pericoloso soprattutto per anziani e disabili, anche se a rischio sono un po’ tutti. Non se la passa bene nemmeno lo slargo dove c’è la pensilina per l’attesa dei pullman. L’asfalto non è proprio liscio ed inciampare è facile. Oltretutto, ha fatto notare un lettore, nella prima parte di marciapiede, rialzato ma non in tutti i punti, si verifica quotidianamente il problema della sosta selvaggia. è frequente infatti vedere in quel punto automobili parcheggiate, costringendo spessi i pedoni a scendere in strada per poter passare. Un problema non di poco conto tenendo conto del traffico intenso che c’è in quella fetta di città. Restando al capitolo pedoni, sono quasi del tutto svanite le strisce pedonali sempre a ridosso della fermata del bus. Sono presenti i cartelli della segnaletica verticale, ma è senz’altro importante anche il mantenimento di strisce ben visibili. Dal verde alla viabilità pedonale, è corposa insomma la lista di problemi per quella fetta di città dove si rilanciano appelli salva decoro.