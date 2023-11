Domenica 5 Novembre 2023, 08:46

PERUGIA - Prima l’omaggio ai Caduti in tutte le guerre, con istituzioni e associazioni combattentistiche e d’arma riunite all’Ara Pacis di via Masi dove sono state deposte corone di alloro. Poi la consegna del premio Città di Perugia, istituito nel 1991 e assegnato ogni due anni ad appartenenti all’esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco e polizia penitenziaria che si sono distinti per atti di solidarietà, sacrificio e organizzazione per la popolazione. La città ha vissuto così ieri il 4 Novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una tradizione che si è aperta con la cerimonia all’Ara Pacis, dove anche alcuni cittadini hanno assistito con interesse all’alzabandiera e alla lettura dei messaggi, fra gli altri, del Capo dello Stato. Poi la manifestazione si è spostata alla sala dei Notari, dove il sindaco Andrea Romizi, insieme al prefetto Armando Gradone, ha consegnato i riconoscimenti nell’ambito del premio che «è l’occasione per rivolgere un doveroso ringraziamento a chi ha fatto una coraggiosa scelta di vita, ossia servire il paese indossando un’uniforme». «Grazie per il coraggio che esprimete e per le competenze con cui portate avanti la vostra attività», ha proseguito il sindaco che oltre alle varie forze dell’ordine, ha ringraziato l’assessore Luca Merli e la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi «per il lavoro svolto sul fronte della sicurezza». Nel suo intervento il prefetto Gradone ha voluto tra l’altro esprimere vicinanza ai «ai cittadini della Toscana per il momento difficile che stanno vivendo».

Consegnati poi i riconoscimenti. Per l’esercito premio al maresciallo ordinario Pietro Schillaci; per i carabinieri riconoscimento al Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia; per la guardia di finanza premio alla Sezione operativa antidroga del nucleo di polizia economico-finanziaria; per la polizia riconoscimento al Reparto di prevenzione crimine Umbria-Marche a Gianluca Caiano, Davide Marescotti, Marco Bonamente, Diego Governatori, Giacomo Cicchi, Marco Mariotti; per la polizia penitenziaria premiati Livio Cipolloni, Maurizio Calzoni e Loris Vagniluca; per i vigili del fuoco premio ai componenti della squadra del comando di Perugia Giuseppe Golfarelli, Sergio Anselmini, Michelangelo Mancini, Daniele Baiocco, Diego Mochetti, Massimiliano Recchi, Antonio Di Silvio, Alessandro Ercoli, Fabrizio Mariani, Lorenzo Ragni, Matteo Sabatta.