Attacco ambulanze a Gaza, cosa è successo davvero? La tesi di Israele, la replica di Hamas e la posizione dell'Onu

Israele non si ferma a Gaza e avanza per prendere il controllo di parti sempre più estese della Striscia, guadagnando terreno nei rioni esterni di Gaza City per poi arrivare al centro della città. L'azione delle forze di terra della 'Brigata Givati' e dei tank, sostenuta da attacchi aerei sempre più incessanti, ha colpito ieri anche vicino all'ospedale di Shifa, il più grande della Striscia. Centrando, secondo quanto denunciato da Hamas, «un convoglio di ambulanze diretto verso il valico di Rafah, causando almeno 13 morti e molti feriti». Un'operazione confermata dal portavoce militare israeliano che però ha precisato che la colonna di mezzi di soccorso trasportava miliziani e armi. E che è stato colpito un solo veicolo: «L'ambulanza identificata è stata usata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia». Nell'attacco «sono stati uccisi diversi» miliziani operativi, ha aggiunto sottolineando che «il metodo di Hamas è di usare le ambulanze» per i suoi trasferimenti.