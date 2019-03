Perugia, incendio in una fabbrica di recupero rifiuti. L'appello: «Non respirate il fumo, soprattutto i bambini. Allontanatevi dall'incendio»

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una colonna impressionante di fumo nero e tanta paura: a fuoco l'azienda Biondi recuperi ecologia, che si occupa di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti e ha sede a Ponte San Giovanni.Immediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme: l'intervento è molto impegnativo non solo per le fiamme ma anche per la potenziale pericolosità dei materiali a fuoco. Tanta la paura e la preoccupazione tra i residenti della zona, che anche attraverso i social network hanno postato foto e video del rogo con le fiamme e il denso fumo nero. Visto anche il forte vento, la difficoltà a tenere a bada le fiamme è apparsa subito notevole e così sono arrivate sul posto un'altra squadra dal comando di Madonna Alta e due dai distaccamenti di Assisi e Foligno.Il Comune attraverso la propria pagina facebook ha diramato un avviso alla cittadinanza. «Si è diramato nel pomeriggio un vasto incendio nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Sul posto sono gia presenti i Vigili del Fuoco mentre è stata attivata la Protezione Civile del Comune di Perugia e l’Arpa. Si suggerisce alla popolazione di non stare all’aperto e di tenere chiuse le finestre. Si comunicheranno ulteriori aggiornamenti in serata». Tante telefonate alla polizia municipale per chiedere informazioni: il consiglio è di allontanarsi dalla zona del rogo e non far respirare il fumo soprattutto ai bambini.Decine di persone si sono precipitate nella zona dell'incendio. Vigili del fuoco e forze dell'ordine consigliano energicamente di allontanarsi per non respirare il fumo.