Parrano, primo comune in Umbria a inserire ambiente e natura nello statuto

PARRANO Ambiente e natura finiscono nello statuto comunale. Si tratta del primo comune in Umbria che da seguito all'articolo 9 della costituzione, che definisce la biodiversità come un patrimonio da salvaguardare.

Una modifica approvata all’unanimità nella seduta consiliare del 24 novembre che conclude il lavoro di revisione iniziato nel novembre del 2021 con l’istituzione di una commissione speciale consiliare.



«Lo statuto – afferma il sindaco Filippetti - si assume il compito primario di tutelare questo patrimonio per garantire la sostenibilità dello sviluppo e la qualità della vita delle attuali e delle future generazioni».



Non solo.

Il comune tutela e riconosce le fasce anziane della popolazione come serbatoio di ricchezza, cioè di quella “sapienzialità” infinita e complessa, maturata in secoli di esperienze e di passaggi testamentari tra le generazioni.

Tra le novità anche l’istituzione del consiglio dei giovani, norme per tutelare le pari opportunità e promuovere il protagonismo e il ruolo della cittadinanza attiva.



«Il nuovo statuto arriva dopo 19 anni - ricorda Filippetti - e fa propri i numerosi cambiamenti normativi e le profonde trasformazioni sociali e culturali avvenute in Italia. Si completa così - osserva il Sindaco - un percorso avviato anni fa che ha avuto nel convegno tenuto in occasione della Festa della Terra del 9 luglio 2021 uno dei momenti più significativi».